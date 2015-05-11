台湾汇市：台币早盘稳中稍弱，国际美元未因就业数据兴起涟漪

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台币兑美元 周一盘初走势稳中稍弱。汇银人士指出，国际美元在上周五美国公布就业数据后并未走出明确方向，但盘初韩元早盘略微走弱，惟幅度有限；外资方向不明之下，台币早盘交易偏淡。
他们表示，在国际美元持稳之下，韩元和日圆盘初并无大幅波动。台币盘初则在30.700上下交易，因市场暂时找不到方向，交投清淡。至于近期攸关盘势最大的外资则暂无明显进出。
一位大型公股银行交易员说。〞大家都不知道往哪边走，..早上交易真的很清淡。〞
本地时间10:20，韩元兑美元 报价在1,089.3，上日收在1,088.3。
台币兑美元早盘实质交易区间落在30.697-30.710；上日交易区间在30.670-30.768。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点持稳在价平附近；一个月美元/台币远汇 报30.710/30.740，上日收在30.690。
美元兑主要货币周一变动不大，因喜忧参半的美国就业数据未能激起太多买兴；英镑汇率则居高不下，此前保守党出人意料赢得英国大选。
备受关注的非农就业报告显示，美国4月非农就业岗位增加22.3万个，基本符合预期，但3月非农就业岗位增幅被下修，薪资增幅也低于预期。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.680-30.720
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--《汇市简讯》欧元/美元跌破支撑后加速走贬 （完） (记者 罗两莎; 审校 高洁如/张喜良)
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