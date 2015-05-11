港报社评：积极签名，展示撑政改强大民意--文汇报5月11日

由「保普选 反暴力」大联盟启动的「保民主 撑政改 反拉布 做选民」大型签名行动反应热烈，活动首两日就收到逾36万个签名，显示支持2017年普选特首的民意愈来愈清晰强烈。民意对政改成败具有决定性影响，支持的民意度愈高，政改方案通过的机会愈大。市民应积极参与签名，显示渴望普选的强大民意，促使立法会议员顺应民意支持政改，让香港民主迈出关键一步。

政改方案距离进入立法会表决尚余一个月左右的时间，方案能否通过，民意支持至关重要。目前的大签名行动，既是收集签名，反映民意，也是为推动政改宣传造势，引导民意，为通过政改方案营造有利的社会气氛。正如在「占中」期间，「保普选 反占中」大联盟发起的大游行、大签名一样，成功掀起强劲的「反占中」声势，超过八成的民意一边倒反对违法「占中」，为特区政府和警方依法清场提供强大民意支持。「占中」人心尽失，结果以失败告终。

如今推动政改、落实普选的工作已到最后的关键时刻，争取到更多市民支持政府提出的政改方案，政改成功、普选梦圆的机会就更大。政改民意战不容有失，广大市民尤其是渴望普选的沉默大多数，应更积极主动走出来，签名表达支持政改的意愿，为落实普选多出一分力。大签名活动开展短短两日，就收集到36万个签名，风雨高温亦无阻市民签名政改的热情，正正表达出市民支持政改、期盼普选的强烈诉求。

特首普选制度是香港历史上最民主的制度。通过政改方案，香港可以实现有史以来首次「一人一票」选特首，是香港民主的历史性进步。有票好过无票，政制向前好过原地踏步。政改方案得到大多数市民的支持，主流民意认同。通过政改方案，让香港的政制能够先走前一步，反对派议员不会有所损失，反而拥有更广阔的政治空间；若一意孤行否决政改，剥夺港人的普选权，不尊重广大市民意愿，必定会在下一次立法会选举受到选民的惩罚。作为民意代表的立法会议员，能不尊重民意、不按照民意所向决定投票的意向吗？希望反对派议员三思而行。

通过政改方案，不单标志香港民主的大跨越，500万合资格选民从此拥有普选权，而且普选出来的特首，将更具认受性和代表性，施政将获得更多支持，行政效率也会更高，更有利于发展经济、改善民生，市民获得更多实实在在的利益。落实普选关系到每个港人的利益，为了香港政通人和、安居乐业，广大市民更应踊跃签名，以实际行动支持政改，为香港创造海阔天空的新局面。

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