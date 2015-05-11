台湾债市：10年券殖利率盘初随美债下跌，国库下半年发债偏少

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周一盘初下跌。交易员表示，因上周五德债、美债殖利率下跌，且财政部国库署预计下半年公债发行维持较低水准。
交易员指出，稍早有关下半年公债发行量预计将与第二季一样维持较低水准的消息，亦有助于筹码稳定度更强；不过由于国际债券持续发行，殖利率要走低的空间也不大。
〞(殖利率)下方空间有限，往1.56-1.58%压力就会出现。〞一位证券商交易主管说。
今日彭博引述财政部国库署长凌忠嫄说法称，下半年公债发行量预计将与第二季一样维持较低水准，立法院监督要求公债发行利率不得过高，公债发行方式是否采行减量、增加发行次数，最快有待明年才可能实施。
美国公债价格周五上涨，受助于美国4月就业数据有好有坏，这助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将要等到今年晚些时候才开始升息的预期。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.00-1.02%
* 10年增额公债104/5R ：1.58-1.61%
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--美国债市：公债收益率下滑，因4月就业报告助燃对联储推迟升息的预期
--美国利率：交易商对美联储今年12月首次升息的预期概率从62%降至51% (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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