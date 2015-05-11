港报社评：物价高昂拖旅业后腿，另寻出路长远可解--明报5月11日

世界经济论坛发表《旅游业竞争报告》，香港在全球141个国家及地区当中排第13位，较对上一份报告时排名高两位。报告内提到的竞争力指标，香港在14个组别表现参差，「道路及码头基建」排第1位，最差是「价格竞争力」排第127位。前者可以看到香港的基础设施是足以拿得出手的；后者则反映两个因素﹕其一是港元与美元挂鈎的吃亏之处，美元升值累及港元缺乏竞争力，其二是营运成本包括租金高昂，拖住香港旅游业的后腿。两者都是结构性因素，不可能通过主观上的行政操作解决。面对困局，香港旅游业必须走出自己的道路，否则无法保住这一支柱产业长青。

入境旅游23万人，就业若有闪失或易酿灾难

根据统计处2013年数字，「入境旅游业」的相关就业人口为237,800人，在金融服务、旅游、贸易及物流、专业服务及其他工商业支援四大项排第3。这23万个饭碗牵涉到的家庭人口可达百万之数，因此绝不能让这条大船有所闪失，否则将是灾难性的结局。

如何振兴旅游业，这是全球各国都在想方设法的政策方向，港元因着联系汇率覊束，短时间无法走出困局，而且从经济走势来看，美国进入加息周期不过是时日之事，也就是说，纯粹在汇率这一层面，香港主观上可以做的并不多。

其次是租金高昂带来的成本推高。延续多年的高地价政策，直接把租金推高，到了近年更是「高处未算高」，屡以令人瞠目结舌的摩天尺租租出。比起寸金尺土还要高昂的租金转嫁消费者身上，《明报》记者发现，同一名牌手袋，香港标价比东京要高出逾一成。从营运角度，如此租金，必不可能经营大众化商品，否则无法弥补租金支出；香港旅游旺区的商品出现「贵买贵卖」的单一化，客观上是商人不得不如此，可却把一些具本地特色的商品及美食排之于外，变成旅游区不是卖珠宝首饰便是贵价手袋的现象。

至于其他旅游业设施，也因地价冲天受到影响，顶级酒店比日本贵逾八成，旅客为之却步。可是，租金就像港元汇价一样，由于结构性因素难以下跌，这两个关卡就把香港旅游业困囿在进退不得的泥淖。

当然，旅游消费不一定要「斗平」，香港无法回到从前，与泰国越南菲律宾等东南亚国家竞争。事实上，高端消费也有客源，只是这一层的游客数目不如中下消费水平的一群，香港如何在此中取得平衡，确是一门大学问。必须指出的是，香港的旅游业模式，1980年代以来便是两大板块情状，一是以购物消费为主，一是国际会议展览为主。当购物消费进入瓶颈，再走一步也非常吃力，深化另一条战线便是摆在香港旅游业者前面其中一条出路。

香港自身条件良好，既是自由港，也是航空枢纽，法治更是一向引以为傲的强项。香港展覧会议业协会委托所作的研究显示，2012年展覧业为香港带来408亿元收入，约占GDP的2%，较2010年上升约14%，潜力不容小觑。

旅游另一板块会展业，加强推动可走出新路

香港旅游业往往能在逆境走出自己的路，六七十年代，中国大陆仍处于竹幕的锁国期间，香港把了望深圳列入外国游客旅游项目，旅游巴士开到落马洲远眺深圳河对岸满是水稻的「红色中国」，成为当时一景。到了1970年代后期，内地推行改革开放政策，香港自然而然变成进入中国大陆的桥头堡。

于此不是怀忆旧事，而在说明香港旅游业有能力随着时代变化调整策略，迅速占据高地。事实上，世界经济论坛的旅游业竞争力报告也非把香港说得一无是处，除了「道路及码头基建」排第1位，「资讯及通讯科技就绪度」、「航空交通基建」、「健康与卫生」俱排名前列，这些指标反映香港于现代化都巿必备指标获得好评，为国际会议展覧板块打下优势基础。

「无烟工业」是现代化国家及地区的支柱产业，放诸四海皆准，香港更不例外。近年香港旅游业虽然生意多做了，但形态单一化的趋势不免令人担忧。如今因为价格竞争力而受到影响，却是适当时机让人清醒过来﹕此路不通，必须另寻蹊径；路是人走出来，半世纪以来的香港旅游业变迁，历史其实早有明证。

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