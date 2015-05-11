《RUSSELL专栏》刺激措施和就业顾虑或能提振中国的部分商品出口

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
但是，鉴于上海期交所指标期铝合约 今年只是小涨，而伦敦期铝 走高，尤其是最近几周涨势不错，所以中国铝的竞争力将会改善。
还有其他因素需要考虑。就中国铝出口而言，负面因素是在西方进行实货交割的升水不断下降，正面因素是更多铝制品不再征收出口税。
整体看，趋势有可能是这样：中国钢铝生产商将有动力维持较高的产量水平，并可能尝试增加出口，以消化过剩产量。
较高的开工率同样可能提振铁矿石和铝土矿等原材料的进口，但鉴于保护就业的重要性，政府也可能扶持国内矿业特别是铁矿石开采企业，即便是处于亏损。
其他方面，精炼油品的出口也有可能在未来几个月增加。
虽然石油炼厂对就业的影响没有钢厂和铝冶炼厂等企业那么大，但中国政府同样可能鼓励石油企业将炼厂利用率维持在高位，作为刺激经济的举措之一。
这样就提高了过剩精炼油品出口的可能性，尤其是如果国内需求增长依然低迷的话。
中国的石油精炼日产能已经过剩逾200万桶，鉴于亚洲精炼利润率目前高于过去一年的平均水平，油品出口也将受到获利激励。(完) (编译 白云/郑茵/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/许娜)
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