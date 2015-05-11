《RUSSELL专栏》刺激措施和就业顾虑或能提振中国的部分商品出口

但是，鉴于上海期交所指标期铝合约 今年只是小涨，而伦敦期铝 走高，尤其是最近几周涨势不错，所以中国铝的竞争力将会改善。

还有其他因素需要考虑。就中国铝出口而言，负面因素是在西方进行实货交割的升水不断下降，正面因素是更多铝制品不再征收出口税。

整体看，趋势有可能是这样：中国钢铝生产商将有动力维持较高的产量水平，并可能尝试增加出口，以消化过剩产量。

较高的开工率同样可能提振铁矿石和铝土矿等原材料的进口，但鉴于保护就业的重要性，政府也可能扶持国内矿业特别是铁矿石开采企业，即便是处于亏损。

其他方面，精炼油品的出口也有可能在未来几个月增加。

虽然石油炼厂对就业的影响没有钢厂和铝冶炼厂等企业那么大，但中国政府同样可能鼓励石油企业将炼厂利用率维持在高位，作为刺激经济的举措之一。

这样就提高了过剩精炼油品出口的可能性，尤其是如果国内需求增长依然低迷的话。