《交易视点》推荐中国中低评级短端信用债，三年品种性价比高--中信

路透上海5月11日 - 中国中信证券 固定收益部最新信用产品周报称，目前资金面非常充裕，在很大程度上保证了短端产品的投资价值。对于配置型投资者，中低评级短端产品仍是推荐券种，其中三年期性价比较高。

**宽资金保证短端产品投资价值**

上周资金面继续维持充沛状态，短端产品收益率下行明显，一年期各等级短融收益率分别下行30BP左右。

上周一年FR007利率互换、一年国开-06、一年AAA短融分别下行4BP、16BP、30BP至2.53%、3.17%、3.70%的水平。AAA短融与国开债利率收缩至50-55BP、但与资金利率利差迅速回落至120BP、接近历史均值水平。

从央行货币政策来看，偏低的CPI数据为央行维持宽松货币政策带来支撑，前期超预期降准和上周末央行的降息也继续印证了政策持续宽松的判断；短期内仍然需要关注IPO提速、财政存款上缴等负面因素的影响。

目前来看，由于资金面非常充裕，上述因素可能难以对市场形成明显冲击，保守预计中长期内7天回购利率中枢在3%的水平。

**五年AAA信用债看法谨慎，推荐三年品种**

上周公布4月CPI当月同比1.5%、PPI-4.6%，均略低于市场预期。初步判断5-7月份CPI有进一步下行至1%附近的风险，5月PPI或继续略有下行。

价格下行风险，为央行宽松货币政策带来支撑，而上周末央行的降息操作也进一步了说明当前阶段仍然处于政策宽松周期内。

从市场情况看，上周中长端各期限品种走势出现一定分化，五年品种收益率基本稳定，三年左右各期限品种下行5-10BP左右。

降息操作将在一定程度推动收益率小幅下行，但考虑到五年AAA收益率已逼近前期低点、与金融债利差亦处于历史均值水平，且股市上行、地方政府债券发行等负面因素仍将对市场形成一定制约，收益率短期内可能难有大幅下行，建议相对谨慎。

而信用产品5-3年信用利差仍然偏窄，三年期品种性价比较高。对于配置盘，三年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种。

**城投债**

上周城投债收益率继续下行，七年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率下行5BP至5.65%左右的水平。

江苏地方债发行何时重启仍旧未知，而关于各地针对地方债发行实施配套支持政策，包括纳入国库现金招标质押品、挂购财政存款等消息不绝于耳。

不管如何，地方政府债券发行势必推行、也对城投企业信用资质存在积极改善因素。目前，城投债性价比仍然较高，建议优选久期3年左右的产品进行配置。

**个券点评**

上周共有115只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1482亿元。

短融和超短融中，我们推荐15大唐集SCP004、15中电投SCP004、15中电投SCP005、15中电投CP002、15北车SCP001、15中建材SCP005、15浙交投SCP002、15武国资CP002、15甬城投CP001、15复星CP001、15重汽SCP003、15长虹股CP001；

中期票据中，我们推荐15华能集MTN001；

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