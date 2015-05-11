《交易视点》负面信用事件难改离岸人民币债券上行趋势--中信证券

路透上海5月11日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，虽然企业违约及被下调评级等负面信用事件增加，但随着人民币汇率趋于稳定、CNH市场流动性改善和对政府进一步放松政策的预期加强，离岸人民币债券价格继续上涨。

继佳兆业债券违约后，国内焦煤进口商—永晖控股又无力支付于2016年到期、票息8.5%美元债的1315万美元利息，成为又一家违约的国内企业。

并且，国内企业的评级下调次数不断增加。上周，标普宣布将恒大地产的长期企业信用评级由“BB-”下调至“B+”。此前，标普也将广东另一家大型房地产开发商富力地产的信用评级从“BB-”下调至“B+”。

但过去一个月，2-3年投资级债券和未评级国企债券收益率的平均降幅在60bp左右，境内外高等级债券的收益率水平趋同趋势更加明显。此外，低等级房地产债收益率也有明显下行，过去一个月里包括雅居乐等在内的房地产债券收益率都有超过200bp的下降。

**对此前涨幅较大的高等级债，可适时降低仓位**

一方面近期美元震荡调整减缓人民币汇率贬值压力，包括离岸人民币债券等在内的人民币资产配置价值在上升。

另一方面，尽管央行在一季度货币政策执行报告中明确否定了量化宽松的方式，但国内经济下行压力加大意味着未来央行货币政策仍将以进一步放松为主。因此，预计二季度离岸人民币市场流动性会进一步提升。

从债券收益率水平看，在经历了过去一个月债市的上涨后，目前离岸人民币债市上属于“价格洼地”的仅有部分未评级国企债、券商债及房地产债，建议投资者可以择优配置，而对于前期已经有较大价格涨幅的高等级债券和未评级国企债券，建议适时降低仓位，锁定收益。

**稳增长任务艰巨，央行再次降息**

央行决定，自5月11日起下调金融该机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%， 一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。

同时结合推进利率市场化改革，将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

4月份国内进出口数据表现不佳，出口同比下降6.4%，进口同比下降16.2%；4月份CPI同比上涨1.5%，PPI同比下降4.6%。在国内经济下行压力持续加大和通胀压力温和的背景下，央行需要通过降息、降准操作来遏制经济下行趋势。(完)