《焦点》中国降息后利率几近市场化，货币市场料成资金价格“定盘星”

* 一年期贷款基准利率逾20年新低，存款利率亦降至逾十年低位

* 多种货币政策工具齐发疏通利率传导路径

* 上市银行无一上浮到顶，利率市场化几近完成

* 资金成本定价从存款过渡到货币市场利率

记者 赵红梅/李贺

路透香港/北京5月11日 - 经济下行压力和融资贵顽疾迫使中国央行半年来第三次降息，一年期贷款基准利率降至逾二十年低位，同时扩大存款利率浮动上限，标志着存贷款利率的市场化接近大功告成。

这次降息后，市场对资金定价的关注将逐步从存款利率过渡到货币市场利率，后者将起“定盘星”作用，甚至是未来央行引导实际利率下行的核心关键指标。

中国央行研究局局长陆磊周日称，此次降息主要为发挥逆周期宏观调控工具作用，亦是为了发挥货币政策的预调与微调职能。通过降低融资成本，可以达到改善实体经济部门财务状况的政策效果。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%，创逾20年新低;中长期贷款利率亦降至历史低位；一年期存款基准利率降至2.25%，为2004年以来最低，持平于2009年应对国际金融危机期间的利率水平。

在市场利率趋于下行的有利条件下，中国央行同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。由于各银行不在对存款利率“一浮到顶”，仅见于存款市场的利率管制如今也是“名存实亡”。

“本次降息的主要原因在引导利率下行以支持经济增长、通胀处于下行通道且低于潜在水平，以及推进利率市场化进程。”信达证券银行业分析师王小军认为。

市场普遍预期，进入二季度，央行可能会采取多种货币政策工具来继续增加流动性供给，包括降息、定向流动性投放（MLF、PSL、LLF、再贷款等）、扩张地方债等资产质押融资等具体政策。

上周中国央行发布的一季度货币政策执行报告称，第一季度七天期逆回购操作利率下行30个基点至3.55%，并适时开展中央国库现金管理商业银行定期存款业务。

**利率市场化几近完成 **

从多家上市银行周一的最新利率信息看，五大行一年定存维持在基准利率的1.1倍，股份制银行略高，大致为基准利率的1.2倍；城商行略有分化，南京银行的存款利率上浮为上市银行最高，达到1.4倍，宁波银行以1.3倍排名次之；迄今没有银行将定存一浮到顶。

这意味着当前存款基准利率50%的上浮幅度尚难以用足，而利率市场化或已接近尾声。“虽然此次降息实际结果为非对称，鉴于存款一次上浮到顶的银行减少，其综合影响小于前两次降息。”广发证券银行业分析师沐华表示。

对当前银行的“冷静行为”，民生证券分析，实体经济下行，可匹配的高收益资产供给收缩，预计银行寻找高成本负债来源的动力不强，将存款利率上浮到顶的意愿不大。

即使后期商业银行出现存款利率上浮也不会严重影响其经营、带来系统风险。中金银行业报告表示，静态测算，降息对今年银行净利润影响轻微，低于1%；动态来看，其对盈利的影响会更小，银行在贷款定价中也会考虑存款的成本。

央行继续秉持了“先长期、后短期”的利率市场化改革思路，对于长期利率管制放松程度更大，目前基本交由市场机构自行决策。

由于市场对不同银行的风险认知不同，尤其是在存款保险制度推出之后，中小银行的揽存压力更大，加之存贷比今后将由监管指标变为参考指标，因而需要相对于大银行更高的利率招揽客户。中小银行利差收窄将更为明显。

不过，对此某城商行高管对路透表示，利率市场化之前其实已经通过银行理财变相突破了，放开负债端利率管制不是大问题；此外，小银行客户下沉，贷款资产定价较高，相对压力也小一些。

此前，存款保险条例正式公布，并定于今年5月1日起施行；根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元人民币。

**货币市场利率接过资金定价接力棒**

央行降息之后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌25个基点(bp)至5.05%，与降息幅度相同。

银行间资金市场周一回购利率跌幅进一步扩大，隔夜利率更探创逾五年新低；加之新股申购款陆续回流，场内流动性愈发充裕。

中金固定收益分析师陈健恒认为，这次降息后，市场对利率的定价关注应从存款利率过渡到货币市场利率，后者或会起到越来越重要的作用，甚至是未来央行引导利率的核心关键指标。

“未来央行只要控制货币市场利率就可以起到调节整体利率的关键，存款基准利率的定价作用将逐步淡化。”陈健恒表示。

他认为，随着中国经济结构的调整和人民币升值预期的变化，外汇占款趋势性减少，而基础货币投放主要途径改变，货币市场利率对定价的指导意义更为重要。

基础货币投放从以往依赖外汇占款变为央行主动注入流动性（无论是降准、MLF、SLF还是公开市场操作），这些主动性注入的资金都不再是存款，甚至有的直接是在银行资产端派生的（比如降准）。

北京一券商交易员亦称，通过前期央行的降准及定向投放，目前市场流动性总量扩大已较为充分，后续调控重点将落于各期限资金价格的降低。