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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 10:38 BJT

投行观点：汇丰首评广发证券H股为“买入”，目标价33港元

路透香港5月11日 - 投行汇丰的报告称，首次给予中国大型券商广发证券 投资评级“买入”，目标价33港元，较现水平约有36%上升空间。

报告指出，广发证券在中国的中小企投资银行以及公募基金管理领域具领导地位，预期在今年盈利增长141%的支持下，股本回报率将升至21%，去年则为13.5%。

但预期广发于2016-17年股本回报率将轻微回落至18%，因股市交投动动力减退。

汇丰对广发A股 的投资评级为“持有”，目标价26.4元人民币，较现水平约有4%下跌空间。

香港时间10:33，广发H股升1.46%，报24.35港元；A股升0.88%，报27.45元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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