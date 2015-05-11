投行观点：汇丰首评广发证券H股为“买入”，目标价33港元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月11日 - 投行汇丰的报告称，首次给予中国大型券商广发证券 投资评级“买入”，目标价33港元，较现水平约有36%上升空间。
报告指出，广发证券在中国的中小企投资银行以及公募基金管理领域具领导地位，预期在今年盈利增长141%的支持下，股本回报率将升至21%，去年则为13.5%。
但预期广发于2016-17年股本回报率将轻微回落至18%，因股市交投动动力减退。
汇丰对广发A股 的投资评级为“持有”，目标价26.4元人民币，较现水平约有4%下跌空间。
香港时间10:33，广发H股升1.46%，报24.35港元；A股升0.88%，报27.45元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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