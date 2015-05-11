中国债市动态：现券收益率转为小涨IRS收回跌幅，市场淡定看待降息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月11日 - 中国央行周末送出的降息大礼，在银行间债市收效甚微。周一以10年国开债为主的现券收益率在一度微幅下行后转为小涨，利率互换(IRS)则收复稍早跌幅转为持稳，国债期货主力合约双双走低。
交易员认为，是次降息在预期之中，而幅度却不尽如人意，加之地方债供给压力挥之不去，现券反应淡然并不意外。目前市场多预计七天回购等资金价格将维持低位，而长债看法谨慎，未来曲线看陡预期较强。
中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。
上海一银行交易员表示，现券收益率在央行宣布降息后短暂的下跌后，出现反弹。“长端(收益率上涨)2-3bp吧，IRS也回来了，基本持平于上周五。”
据交易员透露，10年期金融债活跃券--国开150210券最新成交在3.84%附近，上日尾盘在3.82%左右。
与现券和IRS相比，国债期货主力合约跌幅略明显。其中五年期主力合约TF1506 早盘收报97.450元人民币，较上日结算价跌0.17%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.300元，较上日结算价跌0.22%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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