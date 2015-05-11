台湾汇市：国际美元趋升令台币微收贬，外资动作不大交易淡静

* 外资在台股小买超，且净汇入约0.2亿美元 * 国际美元午后稍转强，韩元等亚币偏贬 * 汇市交投清淡，关注外资未来动向 路透台北5月11日 - 台币兑美元 周一收贬。汇银人士表示，国际美元稍稍走强，韩元等 亚币跟着走软，不过外资进出不大；台币实质汇价呈偏弱格局，但交易偏向淡静。 汇银人士指出，国际美元稳中偏升，台币亦跟着其他韩元等亚币微幅走低。尽管台股今日开高走低，但外 资仍在股市买超60余亿台币，大型汇银人士也统计，今日外资净汇入约0.2亿美元，进出幅度不大。 〞今天市场真的很淡，都快窒息了；预估近期内台币大概不会大幅波动。〞一位大型外资保管银行交易员 说。 另外一位汇银人士亦表示，今天外资在台股虽然买超，但全天进出量都不大，净汇入金额也很小。不过外 资是这一波台币趋升的主要推手，其未来动向仍值得留意。 台湾股市周一收盘下跌0.29%。证交所资料，周一外资及陆资在台股买超62.9亿台币；上交易日为买超25. 58亿台币。 在韩元方面，韩元兑美元 周一收低0.3%，报1,091.3，因为希腊债务谈判的不确定性依然很高 。韩元上日收盘报1,088.3。 今日实质交易区间在30.696-30.732；上日交易区间在30.670-30.768。交易员预估明日台币主要实质交易 暂看在30.680-30.780间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点持稳在价平；一个月美元/台币远汇TW D1MNDFOR=尾盘报30.740/30.760，上日收在30.690。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月11日(一)：伦敦--英国央行公布利率决议、布鲁塞尔--欧元集团会议。 5月12日(二)：纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话、华盛顿--美联储前主席格林斯潘(Alan Greensp an)在第17届全球私募股权投资年会上发表演说、悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算、布鲁塞尔--欧洲经济暨 财政事务理事会会议、挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话、 惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告、斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录。 5月13日(三)：伦敦--英国央行公布季度通胀报告、英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估，通常是 在该行总裁卡尼举行的记者会上发布、奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会、雷克雅未克--冰 岛央行公布利率决定。 5月14日(四)：提比里斯--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)、雅典--英国《经济学人 》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财 长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲 部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。 5月15日(五)：东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Soci ety)发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.780 30.765 30.672-30.780 30.765 5.88 6.96 元太外汇经纪公司 30.780 30.765 30.696-30.780 30.765 2.68 3.18 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.040/-0.015 -0.040/-0.020 (完)