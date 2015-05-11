日本股市：日经指数盘中受中国降息激励而上涨；夏普和东芝暴跌

东芝 股价挫跌17%至一年低位403.3日圆，此前该公司取消发 放股利，并撤回其获利展望，因其扩大从上个月开始的会计违规行为。 日经指数 早盘上涨1.3%至19,624.51点，自上周创下的一个月 低位反弹。 中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其 中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下 调0.25个百分点至2.25%。 美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重 拾动能，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在今年升息。 东海东京研究中心首席策略师中井裕幸表示，“尽管单是4月数据， 并不能保证未来几个月美国升息时间不会较预期来得早，但目前有来些许 宽慰之感。” 他并称，在获利预测的协助下，日经指数将会逐步回到20,000点。 东证股价指数 涨1.0%，至1,603.57点，33类股中有32类上涨 。 JPX日经400指数 亦涨1.0%，至14,501.76。(完)