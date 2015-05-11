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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 10:59 BJT

日本股市：日经指数盘中受中国降息激励而上涨；夏普和东芝暴跌

东芝 股价挫跌17%至一年低位403.3日圆，此前该公司取消发
放股利，并撤回其获利展望，因其扩大从上个月开始的会计违规行为。
    
    日经指数 早盘上涨1.3%至19,624.51点，自上周创下的一个月
低位反弹。
    
    中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其
中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下
调0.25个百分点至2.25%。 
    
    美国就业成长上月反弹，失业率降至七年低位5.4%，显示经济成长重
拾动能，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在今年升息。 
    
    东海东京研究中心首席策略师中井裕幸表示，“尽管单是4月数据，
并不能保证未来几个月美国升息时间不会较预期来得早，但目前有来些许
宽慰之感。”
    
    他并称，在获利预测的协助下，日经指数将会逐步回到20,000点。
    
    
    东证股价指数 涨1.0%，至1,603.57点，33类股中有32类上涨
。
    
    JPX日经400指数 亦涨1.0%，至14,501.76。(完)
  　　

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