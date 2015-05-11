路透基点：上海通用汽车签署180亿元人民币贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海通用汽车已经签署180亿元人民币(28.7亿美元)双档贷款，这笔交易在一般联贷阶段吸引到十几家银行参与。
牵头行兼簿记行是中国工商银行上海分行和上海汽车集团财务有限责任公司，各自承贷32亿元人民币。工行还是额度代理行。
中国银行、中国交通银行、中国建设银行为联合安排行，各自承贷20亿元人民币。
还有其他九家银行参贷。中信银行和招商银行各承贷10亿元人民币，中国农业银行承贷8亿元人民币，上海银行和上海浦东发展银行各自承贷6亿元人民币，南京银行、民生银行、光大银行和平安银行各自承贷4亿元人民币。
贷款包括两部分，A档是90亿元人民币五年期贷款，B档是90亿元7.5年期贷款。两档贷款利率都为中国人民银行基准利率的90%。
消息人士称，这笔无担保贷款将用于公司一般用途，将采用子弹式还款方式。
上海通用为通用集团和上海汽车工业集团组建的合资企业，在沪市上市，上次入市融资是在2010年8月。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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