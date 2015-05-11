《交易视点》中国股市牛市至阶段尾声，转债可移向一带一路等--中信证券

路透上海5月11日 - 中国中信证券 固定收益部最新转债/可交换债市场周报称，中国股市短期将继续回调，牛市进入第二阶段的尾声。转债方面，建议将仓位适当向军工、国企改革等板块转移。全年来看，一带一路和国企改革仍是贯穿全年的重点。

之前报告曾强调近期会出现正股驱动的机会，但转债投资者情绪的低迷持续，转债的涨幅仍然弱于正股。但从前周开始转债投资者的情绪有所好转，转债在估值压缩后的跟涨能力也逐渐增强，短期内建议继续持有宝钢EB，民生转债已触发赎回，我们不再建议投资者持有。

股市方面，市场在上周创近三年三天最大跌幅，强势回调，我们认为短期将继续回调。但从中期来看，降息降准（经济下行压力未缓解）、货币宽松（通胀维持在低位）、财政宽松（基本便改善）、资本市场国际化、改革加速、一带一路等概念这五大合力推动A股上涨的大逻辑仍然成立。

中国4月CPI同比增 1.5%，PPI同比萎缩4.6%。今年以来，CPI一直保持低位运行，1月份CPI一度回落至1%以下，而后两个月则一直持稳在1.4%的水平。这一水平明显低于今年设定的3%的预期目标。(完)