中国烟草：5月10日起上调国产和进口卷烟批发价及建议零售价--烟草局

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月11日 - 继中国财政部上周宣布大幅上调卷烟消费税后，国家烟草专卖局公布，自5月10日起，国产卷烟和进口卷烟批发价格均上调6%，建议零售价格则按照零售毛利率不低于10%的原则确定。
烟草局网站刊登的公告并显示，各省级局（公司）可在国家局确定的建议零售价格基础上，在确保零售毛利率不低于10%的前提下，根据市场情况适当调整，自主确定本地区卷烟零售指导价格。
中国财政部此前发布通知，自2015年5月10日起，将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征从量税。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。