中国债市：一年贷款基础利率LPR报价跌25bp至5.05%，周末央行宣布降息

路透上海5月11日 - 在中国央行周末宣布年内第二次降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌25个基点(bp)至5.05%，与降息幅度相同。

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。

贷款基础利率（Loan Prime Rate，LPR）是基于报价行自主报出的最优贷款利率计算并发布的贷款市场参考利率。目前对社会公布一年期贷款基础利率。