《焦点》退休基金认为ECB购债举措会稳定欧洲债市，7月公债供应料下降

**公债价格企稳**

不过到了周五，德国指标10年期公债 结束九连跌，收益率(殖利率)下降7个基点，周四曾逼近0.80%。

很多投资者认为，德债价格仍然过高，但同时又表示，欧洲央行1万亿(兆)欧元的量化宽松(QE)措施至少会在2016年9月之前继续推动德债维持高位。欧洲央行的购债计划严重依赖对德国公债的购买。

“我认为，欧洲央行削减购债规模的可能性微乎其微，”德盛安联资产管理旗下1,710亿欧元欧洲固定收益业务首席投资官Franck Dixmier称。

“德拉吉在上次新闻发布会上已相当明确地指出，真正重要的是看淡数据，然后评估经济真实的中长期走势。目前欧洲央行还远未达成实际物价稳定和约2%通胀率的最终目标。”

正因为如此，很少有资产管理公司对自身投资组合或策略做出长期实质性调整。他们仍认为，欧洲公债价格依然处于20年牛市行情的最后阶段。

投资者称，7月市场现金流入规模料飙升，预计也将支撑欧债定价。

“我们预计7月份政府公债净供应大幅下降，约1,200亿欧元，这将有助纾缓欧元区公债的压力，”Dixmier称。(完) (编译 李爽/汪红英/刘秀红；审校 高琦/龚芳/王兴亚)