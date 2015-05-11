《交易视点》中国转债进入休养生息，待一级市场缓解无米之炊--中金

路透上海5月11日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，转债市场经历了去年的风光无限之后，将正式进入休养生息阶段，期待一级市场加速来缓解“无米之炊”的状况。

相应的，我们的关注点也将逐步转向一级市场和产品基本知识的普及。存量个券当中，我们的简单看法如下：

1、临近赎回品种中，民生转债的赎回还需要经过银监会审批，时间跨度将稍长，投资者仍有操作空间。我们之前的判断基本得到验证，民生仍是β品种，不做重点关注，“135元及以下增持，140元持有，145-150元兑现”事后看较好的把握其投资机会。

建议有持股能力的投资者在近期关注股市震荡、转债转股抛售、降息等冲击下的低吸机会。对浙能此前已经提示赎回触发前减持，转债对正股的转股稀释压力仍偏大，且留给投资者的转股时间较短（赎回登记日为5月26日），好在降息等可能对正股稍有正面刺激。看好深机转债转股后继续持股机会的判断不变。

2、存量个券中，只能被动指数配置歌尔、深机、电气、洛钼、吉视、格力等转债。其中，格力转债复盘后利好兑现，目前溢价率仍达到27%，降息短期对正股影响偏正面但预计已经反映，转债对正股中期涨幅透支明显，配置价值减弱。已经进入转股期的吉视转债超过150元不建议追涨。通鼎转债复盘表现好于预期，正股惊险8个涨停板，对正股停牌补涨、公司改名、高送转等利好已经充分反映，鉴于公司实际控制人协助调查及基本面状况，建议投资者积极兑现获利，留少量博弈高送转实施。

3、无赎回压力的宝钢EB仍是刚性配置资金必配品种。我们在年底策略中就曾经提到其变成“底仓品种”后，流动性将大为降低，已经得到验证。

4、新券打新、正股及其二级市场机会无疑值得密切关注，上市一步到位无疑。

**市场回顾**

小长假过后，新一轮IPO来临，伴随着政策小幅逆风、主流媒体开始警示股市风险，加上前期股指累积的巨大涨幅，股市情绪转冷。股指震荡加大并遭遇调整，周下跌5.31%，成交量不但未在小长假后恢复，还在后半周进一步收缩至万亿附近。

行业板块上，TMT逆势上涨，国防军工、医药、机械及电力设备等跌幅相对较小，而交运、建筑、煤炭及钢铁等板块遭遇重创。创业板的情况则明显更为强劲，创业板指虽也出现波动，但当周仍收获4.05%的涨幅，大数据、网络安全等核心概念题材表现抢眼。

债券市场资金面继续宽松，收益率稳中有降，短端下行更明显。转债正股分化明显，得益于民生跌幅较小，新华、深机、通鼎及歌尔等正股逆势上行，转债平价指数仅小跌1%，但转债指数受到浙能大跌、民生挤压溢价率的拖累，跌幅高达5.66%，年初至今回报仅剩2.35%。

**降息影响**

5月10日晚间，央行宣布年内第二次降息，下调贷款基准利率0.25个百分点至5.1%、一年定存利率0.25个百分点至2.25%；同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。我们的看法是：

1、不意外且早有端倪。中金固收调查已经显示，5月降息已经被市场所普遍预期，幅度也未超预期。经济疲软、通胀低于预期，有必要通过降低名义利率纠正过高的实际利率。而美元阶段性走弱，股市震荡，通胀同比将逐步触底回升，都决定了目前是降息的较好时机。在广义财政面临诸多掣肘的背景下，货币在稳增长层面被迫承担起更重的责任。从一季度货币政策执行报告来看，央行强调短期经济下行风险、强调“把握好稳增长和调结构的平衡点”，降息、降准的交互使用不难预期。

2、降息的影响无需赘述，一定程度上降低正利率水平，降低企业财务费用压力，防范房地产等行业的尾部风险。事实上，作为基本利率参考的“回购利率”早已先行一步下行，且已经成为影响债市的关键性因素。而降息幅度虽然低于预期，但在货币周期没有逆转的背景下，本次空间的不足可以由未来的时间拉长弥补。

3、存款利率上浮比率提升不足惧，存款利率市场化进程继续推进，在窗口指导等调控指挥下，实际执行层面不会出现所有银行一浮到顶的情况。

4、货币政策放松结束了吗？我们认为QE夸大其词，但传统货币政策放松仍有可为，降息空间渐小，降准空间仍较大。货币向信用的传导不畅，加上人民币高估难主动纠正，以及资金脱实向虚，导致国内货币政策仍将被迫保持宽松，以改善货币条件。

5、市场影响？债市：由于流动性宽松，中短端杠杆和票息机会更为确定。长端利率债短期影响不大，包括地方债具体方案尚待确定、政策放松累计效应对经济和地产影响、财政加码可能、距离前期低点较近等带来短期扰动，加上前期降息后曾引发获利回吐，对利好反映可能更平淡。但随着持续宽松预期的形成及中短端利率的下行，机构拉长久期博取超额回报的冲动仍在，地方债等若带来冲击将是机会。

股市：支撑牛市的货币政策放松等基础未改，降息等带来业绩改善预期。其中，银行股影响表现看似偏负面，实质偏中性，虽然息差存在压力、对短期盈利小有负面冲击，但实际存款上浮比率将有限，且资产质量改善，利率市场化冲击正式迎来拐点。对地产无疑从需求端还是融资成本都是小幅利率，电力等高负债企业也将是受益者，但实际影响有限。

**股市研判**

逆转还是休整？我们认为不轻言趋势逆转，支撑本轮牛市的逻辑仍在，但坚持短期波动加大判断。

1、近期调整的原因是什么？我们在近两周提示波动加大风险，源于：IPO加速等已经显示出政策风向有所变化；资金面方面，银行配资条件有所收紧，资金流入可能将有所放缓，打新频率加快且在二级市场震荡中吸金效果明显；股市已经集聚了巨大涨幅；5月份在历史上容易出现波折。

2、本轮牛市的基础被动摇了吗？暂没有。本轮牛市的牛市的基础在于权益市场地位提升、改革与聚焦效应、低效融资需求萎缩与货币政策放松，新媒体和杠杆操作放大了做多的动能。目前看，国家资产负债表修复、鼓励创新、兼并重组、国企改革仍需要依赖股市。而货币政策仍在放松当中，股市赚钱效应已经体现，市场的上涨惯性仍存，不轻言趋势逆转。

3、我们坚持上周判断，行情的真正逆转仍需要关注大规模供给出现（标志性的大规模再融资项目）、货币政策转向（房价、通胀）、经济尾部风险出现等信号。当然，估值驱动之后，业绩验正难以避免。