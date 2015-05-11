《投资焦点》曾经德债避险地，如今凶险资产池

**德债多仓几乎被出清**

在收益率上升的同时，数据显示，德国通胀数据好于预期。

但4月物价涨幅仅0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准；分析师称，仅用这个数据无法完全解释收益率的上升。

然而，收益率在月底投资者评估投资表现时真的上升了，如果没有票面利率作为缓冲，之前几乎一致看好德国公债继续上涨的多仓可能就被完全出清了。

“如果你的老板告诉你，你相比于业绩基准亏损了1%，你的风险已经超出了许可范围，你就得减持仓位，”EI Sturdza投资基金固定收益组合经理人Eric Vanraes说。

如果收益率上升主要是因为这样的市场技术面因素，而非经济成长和通胀前景等基本面的改善，那么就有可能损及经济复苏。

公债收益率被当作确定企业和消费者借贷成本的基准，若上升则相当于货币环境收紧。

“(收益率)上涨的同时，却没有看到通胀上升以及经济成长变得更加稳固，”Smith & Williamson固定收益部门主管Robin Marshall表示。

“我不认为这就是欧洲央行想要的。”(完)