《投资焦点》曾经德债避险地，如今凶险资产池

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**德债多仓几乎被出清**
在收益率上升的同时，数据显示，德国通胀数据好于预期。
但4月物价涨幅仅0.3%，远低于欧洲央行略低于2%的目标水准；分析师称，仅用这个数据无法完全解释收益率的上升。
然而，收益率在月底投资者评估投资表现时真的上升了，如果没有票面利率作为缓冲，之前几乎一致看好德国公债继续上涨的多仓可能就被完全出清了。
“如果你的老板告诉你，你相比于业绩基准亏损了1%，你的风险已经超出了许可范围，你就得减持仓位，”EI Sturdza投资基金固定收益组合经理人Eric Vanraes说。
如果收益率上升主要是因为这样的市场技术面因素，而非经济成长和通胀前景等基本面的改善，那么就有可能损及经济复苏。
公债收益率被当作确定企业和消费者借贷成本的基准，若上升则相当于货币环境收紧。
“(收益率)上涨的同时，却没有看到通胀上升以及经济成长变得更加稳固，”Smith & Williamson固定收益部门主管Robin Marshall表示。
“我不认为这就是欧洲央行想要的。”(完)
(编译 王颖/汪红英/郑茵 审校 王洋/龚芳)
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