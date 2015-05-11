路透调查：2015/16作物年全球棉花需求料于六年来首次超过总产量

路透纽约5月11日 - 路透对交易商、分析师和企业的调查显示，2015/16作物年度全球棉花需求将于六年来首次超过总产量，由于今年年初期棉价格跌至2009年以来最低位，农户纷纷削减棉花的种植面积。

路透对12位受访者的调查中值显示，到明年7月底，全球棉花产量将减少6.06%至1.12亿包，而全球需求量将增加2.21%至1.135亿包；美国农业部(USDA)将于下周二公布月度作物报告，这将是对下个作物年的首度展望。

2015/16作物年底，美国棉花产量将下降近13%至1,420万包，USDA预计2014/15作物年产量为1,630万包。美国是全球最大棉花出口国。

产量下降导致美国库存增幅放缓，2015/16作物年美国库存料增长7.95%至475万包，远低于2014/15作物年的增幅。据USDA的最新预估，2014/15作物年库存增加80%，至440万包，这主要归因于棉花主要进口国--中国调整棉花库存政策。