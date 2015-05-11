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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气转佳，120日圆处上档压力沉重

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* 美元/日圆买气更佳，美元普遍走强，早盘高低点分别为119.89及119.40

* 22.87亿美元普通期权在120.00日圆到期，为汇价带来阻力

* 一目均衡云区在119.34-76，均衡线在119.67，转换线在119.50，均提供支撑

* 近期区间118.50 (4/30日)-120.84 (4/13日)，看来突破可能性不大

* 日本官员料对当前汇价水准及日央行政策感到满意 (完)

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