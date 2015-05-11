《汇市简讯》美元/日圆买气转佳，120日圆处上档压力沉重

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆买气更佳，美元普遍走强，早盘高低点分别为119.89及119.40
* 22.87亿美元普通期权在120.00日圆到期，为汇价带来阻力
* 一目均衡云区在119.34-76，均衡线在119.67，转换线在119.50，均提供支撑
* 近期区间118.50 (4/30日)-120.84 (4/13日)，看来突破可能性不大
* 日本官员料对当前汇价水准及日央行政策感到满意 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。