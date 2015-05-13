《即时观点5》中国4月M2增速创历史新低信贷逊预期，宽松政策料延续

路透上海5月13日 - 中国人民银行周三公布数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长10.1%，创出历史新低，路透调查中值为11.9%。

央行数据并显示，中国4月末人民币贷款余额86.61万亿元，同比增长14.1%，略高于14.0%的路透调查中值。

此外，4月社会融资规模增量为1.05万亿元，分别比上月和去年同期少1,881亿元和4,488亿元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据:

--4月新增人民币贷款7,079亿元（路透调查中值9,030亿元） --4月末广义货币供应量(M2)同比增长10.1%（路透调查中值11.9%） --4月末人民币贷款余额同比增长14.1%（路透调查中值14.0%）

欲浏览4月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--交行金研中心高级研究员 鄂永健：

4月份信贷投放较为充裕，同比多增，但社会融资总体增长仍放缓，新增规模同比少增较多。形成信贷投放充裕、社融新增疲弱的原因一是在供给端，货币政策、降息预期、息差压力等多重原因，增强了商业银行提早投放、加快投放贷款的意愿；二是在经济下行压力较大环境下，企业运营难度增大，高风险融资渠道融资利率难以下降、资金供给明显放缓，但同时货币政策逆周期操作增强了银行信贷能力，这形成了银行信贷需求相对强于非银行渠道资金需求的态势；三是在监管政策方面，影子银行规管加强，部分表外融资回表。

广义货币供给增速进一步放缓主要是因为：外汇占款同比少增明显，基础货币同比投放较少;私人部门金融资产结构变化，各类存款同比少增;非信贷融资显着放缓，相应货币创造下降。

--申万宏源宏观团队：

当前M2增速处于历史低位，明显低于央行目标，传统外汇占款货币投放渠道出现枯竭，预计未来将更多依赖于降准和财政存款投放等手段对冲货币创造缺口。另外，实体融资需求仍然较弱，进出口增速双双下滑，实体与虚拟经济冷热不均现象仍然严重，二季度经济稳增长压力很大。

结合央行一季度货币政策执行报告的精神，我们判断货币政策总体将延续偏宽松基调，后续金融支持实体的力度还需进一步加强。下一阶段央行货币政策的重点在于把货币政策调控与深化改革紧密结合起来、疏通货币政策向实体经济的传导渠道。从前期降准降息的效果来看，央行进一步通过量价工具搭配共同引导市场利率下行是必然的。降准、降息交替进行，5月降息后再次降准可期。

--招商证券宏观团队:

M2从上月11.6%大幅下滑至10.1%。M2中枢下滑的主要原因是外汇占款趋势性减少，同业资金和表外融资监管趋严导致货币派生减少，离12%的目标值差距加大。

新增信贷大幅低于预期，票据冲量明显，反映出企业投资意愿的低迷。如果不考虑非银金融机构贷款，老口径下人民币贷款为8,010亿元。央行“宽信用”的思路并未改变，基建项目的资金到位、表外需求转向表内都支撑了中长期贷款规模，占比从45%上升至61%；值得注意的是，企业短期贷款从42%显着下滑至14%，而票据的规模从上月的4%上升至27%，显示企业的贷款需求不足。考虑到降息后执行上浮贷款比例的增多，也有银行放贷更为审慎的原因。此外，居民中长期贷款规模连续三个下滑，反映出房地产政策松绑对房地产市场的影响有限。

社会融资规模为1.05万亿，直接融资占比大幅上升至20%，前值为12%。表外融资延续萎缩的趋势，委托贷款监管政策实施后，本月显着下滑，只有上个月的三成。

美元指数盘整，人民币汇率弱势的局面暂时改善，此前企业和居民资产配置资产外币化、负债去外币化的趋势出现缓和。外汇存款减少173亿美元，占本外币存款的比重下降至3.1%，此前连续三个月上升，外汇贷款增加52亿美元。

预计货币政策仍会延续稳健中适度宽松的基调，降息降准仍然可期。经济数据很差，总需求加速萎缩。央行出招将地方债纳入央行抵押品范围，货币政策积极配合财政政策，推进地方债务置换，也是希望减轻债务负担和偿还压力，恢复地方政府再融资能力，提升银行贷款能力，对经济形成有力支撑。除了价格工具之外，央行仍会积极使用公开市场操作和各类创新型数量化工具，引导实体经济进一步降低融资成本带动总需求回暖。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳:

M2增速仅为10.1%，远低于市场预期，这可能有去年央行释放PSL资金带来高基数的影响，但这也反映了贷款增长疲软，而资本外流也变得更大。数据来看，4月新增贷款仅增加7,079亿元，低于市场预期的9,000亿以上水平。资本外流压力可能更大，尽管4月录得较大贸易顺差，但企业购汇率仍保持高位，当月中下旬人民币汇率贬值、国内宽松政策加码可能也引发海外投资者忧虑。

新增贷款仅7,079亿，无论是数量还是结构，信贷对于实体经济帮助有限。从结构来看，当月居民新增短期贷款1,356亿，占比接近20%，与证券结算金余额和新开户数大幅攀升相对应，我们有理由相信这部分资金流入了股市。居民中长期贷款为1,568亿，并未反映地产销售好转，这或在于时滞影响，未来该项目仍有较大改善空间。需求疲弱、盈利下滑使银行、企业信贷意愿均不足，企业中长期贷款仅2,776亿，预示未来制造业等投资仍有下行压力。

央行货币宽松政策不能停，虽然前期降息、降准可以一定程度扩大货币乘数、改善信贷条件，但预计未来政策宽松力度更大，预计再度降息、降准仍将是大概率的。央行通过PSL方式为国开行提供流动性已刻不容缓，我们预计今年规模在1万亿以上，这可以直接增加基础货币，也可能为稳基建提供帮助。

幸运的是美国经济复苏力度低于预期、美联储加息时点可能较晚，这使人民币汇率压力并不显着，也为宽松政策留有一定的时间、空间。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸：

4月新增融资总量1.05万亿，同比少增近4,500亿，融资增速创新低，表内外融资需求低迷，其中企业债融资大幅缩水近2,000亿，委托贷款少增近1,100亿。

4月新增贷款同比多增但环比大降，不及预期：居民、企业中长贷同比转负增，基建投资作用力持续减弱，地产放松刺激个贷却见效不佳。而居民企业短贷有所低增，或因股市带动短期资金需求，而实体需求或打折扣。

4月M2大降，创数年新低，M2供给机制性放缓。而4月新增存款仅8,711亿，同比大幅减少超3,000亿，其中居民存款减少1.05万亿，利率市场化加速背景下存款流失加快，也与股市火爆分流存款资金入市有关。

经济通胀持续低迷，而政府主导的投资扩张空间有限，实际贷款利率实际上高达8%以上，货币宽松仍将持续。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟:

4月货币流动速度下降，而贷款余额增速不低，可能很多贷款用于借新还旧，没有进入实体经济进行货币创造。贷款结构上，参照其他经济数据看，实体经济的信贷需求还是不强。

在存款方面，住户的存款当月减少万亿。存款增长的压力近来一直存在，之前是互联网金融，而最近股市对存款的分流作用更大。从交易所近期公布的数据看，也可以印证。这对M2增速也产生负面影响。

--民生证券宏观团队:

新增社融1.05万亿，表内贷款和表外融资均放缓，结构上表外转表内趋势延续。尽管货币宽松，但银行风险偏好回落叠加融资需求不强导致新增社融持续放缓。

新增人民币贷款7,079亿，回落一方面因实体扩大再生产意愿弱，另一方面因银行风险偏好不强。票据融资新增1,300亿正是反应有效融资需求不足的背景下，银行大幅通过票据充信贷额度。

M2同比回落至10.1%，考虑到财政存款增量不大，人民币升值预期4月强于3月，财政存款和外汇占款并非拖累M2的主因。M2增速放缓还是反应实体信贷需求不足和银行风险偏好回落导致信用派生存款力度减弱所致。

总体来看，在信贷需求不强和风险偏好回落共同制约的背景下，政府应加大稳增长力度，创造新的信贷需求并绕过偏好，打通货币向实体的传导机制。因此，降息和再贷款（或PSL）等定向调控都应加码。虽然利率短期可能会受到地方债置换发行冲击，但在大的去产能周期中，信贷需求不强叠加风险偏好下降将长期并存，无风险利率下行大趋势不会轻易改变。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

4月份的货币数据收缩的很厉害，M2增幅只有10.1%，比去年同期的13.2%低了三个百分点，正在逐月远离年初设定的目标12%左右。也反映出实体经济收缩，对资金需求减弱，与4月已经公布的宏观数据反映的经济现状基本匹配。

货币的收缩与经济的收缩也必然也会导致物价的收缩，从货币数据反映的情况看可能实体经济比想象更糟。尤其是4月份社会融资规模增量分别比上月和去年同期少1,881亿元和4,488亿元,一方面与中国大力整顿影子银行等规范金融机构行为有关，另一方面也与大环境有关，整体都呈现收缩态势，也预示着稳增长压力很大，政策力道还需加强。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

M2大幅回落并创历史新低，反映的问题比较严重，说明实体经济活力进一步下滑，结合中午公布的宏观数据，预计5、6月份的经济走势有相当压力。

由于一季度信贷投放高峰已过，4月信贷数据出现回落倒也在情理之中，但在稳增长任务艰巨的阶段，4月7,079亿的信贷投放难以令人乐观，其中居民户中长期贷款较3月减少，似乎显示地产新政在4月对楼市的刺激作用有限，也可能是办理贷款环节较长，许多个贷尚未落地，有待观察；但企业户中长期贷款仅有2,776亿，大幅回落到去年下半年较为低迷的状态，表明企业投资动力不足的问题没有改观。

4月社融规模减少，但结构较此前改善，表外融资恢复至3,400亿正增长。表外融资的恢复意味着部分实体经济融资的可获得性出现改善，能否持续仍需观察，债券融资较前两个月显着恢复，但与去年相比仍然偏弱，预计随着债市持续向好，5月债券融资有望大幅增长。

偏弱的融资将加剧实体经济下行压力，进一步宽松不可避免，在经历大幅降准后，流动性已经出现明显改善，来自流动性的宽松要求并不强烈，但如何重启实体经济的融资兴趣值得研究，实际利率高企是症结之一，这加剧了企业融资的负担，持续的降息会按节奏推出，但在利率市场化加速推进的环境下，银行负债端成本下行有限，因而资产端收益要求压力不减，如何降低银行负债成本，将是央行下一阶段的重点。

--广发银行高级交易员 颜岩：

总体来说，表内外贷款均不如人意。尽管M2对货币政策的参考意义有所减弱，但创下新低，仍显示未来还需要降准等连续的政策支持。结合其他经济指标，降息也依旧有必要。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

实体去杠杆的趋势很明确，投资性需求下降，银行风险偏好仍然较弱，经济仍然处于继续下台阶的过程。货币政策放松的趋势不会改变，接下来要关注政府可能出台一些稳定需求的政策。

--澳新银行中国经济师 周浩：

数据是真差，M2增速出人预料的低，新增贷款也不行，过去几个月的新增贷款都很高，大家的胃口都被吊高了。一季度贷款放的太猛了，五大行一季度的坏账率也上升的比较快，银行的心态也会比较谨慎一些；资金都去股市了，有点“脱实向虚”。

总的来说，货币政策继续宽松是肯定的，我们还是看二季度降息一次，降准的概率也大幅度上升。

--国海证券固定收益研究员 范小阳：

M2大幅低于市场预期，社融的余额增速也在继续下滑，4月份的金融数据表现明显较差，未来政策仍有必要保持宽松，甚至也还有加码的可能。不过我们也注意到，从去年以来贷款的增速持续回升，作为央行控制力最强的部分，贷款增速的回升可能预示着社融增速可能在下半年也会回升。从预测上看，二季度M2增速仍将低于12%的目标值，政策放松压力较大，但是下半年由于基期因素等原因，回升的概率比较大。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

今天公布的金融数据有明显的收缩趋势，尤其是反映总体货币增速的M2，实在有点太低了。这可能有两方面原因：一是实体经济融资需求不旺，二是资金外流。

结合此前公布的其他数据，货币政策方面还是会有降息和降准，并有必要保持今年以来几乎一个月一次的频率。

**相关背景**

--4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。

--中国央行宣布降息并继续扩大利率浮动上限最高至1.5倍后，央行研究局首席经济学家马骏表示，从宏观层面上看，由于经济面临较大下行压力，有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长的目的。

--中国央行发布2015年第一季度中国货币政策执行报告称，将推动货币政策调控从数量型为主逐步向价格型为主转变，进一步疏通货币政策的传导机制。

--中国央行一季度货币政策执行报告并称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。