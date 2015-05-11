澳新汇市：新西兰元受降息传闻拖累跌至数周低位，澳元也走低

新西兰元兑美元较两周前创下的三个月高位0.7744挫跌了4.5%。支撑位在0.7350美元。澳元兑新西兰元 跳涨1.1%至三个月高位1.0695新西兰元，此前投机客空仓大幅逆转。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周澳元净空仓转为多仓，为9月以来首见。同时，新西兰元净多仓则减少。

澳元兑美元 跌至0.7906美元，周五尾盘为0.7940美元，澳元上周累计上涨1%。即使中国周日降息，澳元仍因中国经济成长疑虑和通缩压力而承压。

澳洲西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示，“市场认为中国降息来迟，而且进一步证实经济疲弱。”

澳元兑日圆 回到95日圆下方，澳元兑英镑 则持坚在1.9522澳元，和周五创下的两个月高位1.9664相去不远。(完)

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