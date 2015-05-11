企业结盟：丰田和马自达商讨扩大技术合作至燃料电池汽车领域--消息

消息人士称，马自达一直试图自主开发燃料电池汽车，但现在已决定和丰田合作。丰田生产的Mirai是全球唯一一款量产的燃料电池汽车。

丰田称，氢燃料电池汽车是最有前途、可以替代传统汽车的零排放车，因为这种车的可行驶里程和补充燃料时间和传统汽车接近。

丰田已决定免费共享其部分燃料电池技术的专利，希望这有助于该技术的发展。

据日本经济新闻报导，丰田和马自达打算很快达成合作协议。