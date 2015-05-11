企业结盟：丰田和马自达商讨扩大技术合作至燃料电池汽车领域--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
消息人士称，马自达一直试图自主开发燃料电池汽车，但现在已决定和丰田合作。丰田生产的Mirai是全球唯一一款量产的燃料电池汽车。
丰田称，氢燃料电池汽车是最有前途、可以替代传统汽车的零排放车，因为这种车的可行驶里程和补充燃料时间和传统汽车接近。
丰田已决定免费共享其部分燃料电池技术的专利，希望这有助于该技术的发展。
据日本经济新闻报导，丰田和马自达打算很快达成合作协议。
但丰田和马自达的管理人士表示，双方尚未做出任何决定。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 高琦)
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