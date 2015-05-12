重温稿-《台湾新债预测》30年期104/8公债得标利率料落在2.35-2.39%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 标售标的：104/8期30年公债
* 标售时间：周二(12日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：2.35-2.39%
* 受访机构：10家
路透台北5月11日 - 台湾财政部周二将标售30年期公债104/8 。路透调查显示，虽然国际债仍让寿险对长券兴趣缺缺，不过104/8是上半年最后一期长债，且发行量仅300亿台币，在补券需求带动下，预计该期公债得标利率落在2.35-2.39%间，且不排除靠向2.35%。
路透周一访谈10家金融机构，包括六家寿险、三家银行、一家证券，市场预估中值为2.35-2.39%，大区间则在2.35-2.40%。
〞这是上半年最后一期长债，只有300亿，消化筹码没问题。〞一家大型寿险公司交易员说。
本次104/8期公债预计标售300亿台币，天期为30年期，周五(15日)发行。前次标售同天期公债104/4期仅标出310.003亿台币，财政部在2.40%截标。
以下为交易员观点整理：
--筹码只有300亿台币，这次与10年券的利差应该会从逾80基点缩至70-80点。
--第二季台币债只有少数公司债、金融债发行，公债相较之下是有竞争力。
--寿险第二季还是有补券需求，若此时不补，下半年的压力较大。
--美国升息时程预期延后，台湾景气复苏力道不足，且第二季台股表现将较弱，债市殖利率不易弹升。
--美债殖利率近期弹升，且国际债利率较高，台债若要吸引寿险买单，殖利率不能太低。
相关报价：
--本地时间11:23，104/8期公债发行前交易首见成交在2.35%。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型证券一 2.35 2.40
大型银行一 2.35 2.40
大型银行二 2.36 2.38
大型银行三 2.35 2.38
大型寿险一 2.35 2.40
大型寿险二 2.37 2.39
大型寿险三 2.35 2.40
中型寿险一 2.38 2.40
中型寿险二 2.35 2.40
中型寿险三 2.35 2.38
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中 值 2.35 2.39(完)
台湾公债近两年公债发行情况请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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