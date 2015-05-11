台湾债市：国库署称第三季长债发至多300亿台币，中短券发行视税收调整

路透台北5月11日 - 台湾国库署周一表示，第三季在资金可调度的情况下，规划8月发行的30年长债发行金额原则上不超过300亿台币，至于二年、五年、10年期等中短期公债每期发行量则可能落在300-400亿台币，视税收是否超征而定。

国库署副署长戴龙辉接受路透电访并指出，由于5、6月有税收资金挹注，第三季资金调度相对充裕，尽管第三季公债到期还本高达2,525亿台币，但不全然举新还旧。

“300亿是针对长年期，需求没这么大，也有新的竞争对手，其他理论上到期400亿就会发400亿，但还要看国库状况。 ”他说。

他指出，因应寿险业者对于20-30年长券的需求单位减少，长年期公债每期发行量原则上不超过300亿台币，而二年、五年及10年等中短年期公债则仍有银行买盘感兴趣，不随长券筹码调整影响。

他并透露，目前有立委建议，若长券发债成本较高，可以多发行一些短年期公债。

依据财政部第三季发债计划显示，7月将发行二年及五年期公债各一期、8月发行一期30年公债及9月发行一期10年公债。