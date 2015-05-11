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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 14:57 BJT

台湾债市：国库署称第三季长债发至多300亿台币，中短券发行视税收调整

路透台北5月11日 - 台湾国库署周一表示，第三季在资金可调度的情况下，规划8月发行的30年长债发行金额原则上不超过300亿台币，至于二年、五年、10年期等中短期公债每期发行量则可能落在300-400亿台币，视税收是否超征而定。

国库署副署长戴龙辉接受路透电访并指出，由于5、6月有税收资金挹注，第三季资金调度相对充裕，尽管第三季公债到期还本高达2,525亿台币，但不全然举新还旧。

“300亿是针对长年期，需求没这么大，也有新的竞争对手，其他理论上到期400亿就会发400亿，但还要看国库状况。 ”他说。

他指出，因应寿险业者对于20-30年长券的需求单位减少，长年期公债每期发行量原则上不超过300亿台币，而二年、五年及10年等中短年期公债则仍有银行买盘感兴趣，不随长券筹码调整影响。

他并透露，目前有立委建议，若长券发债成本较高，可以多发行一些短年期公债。

依据财政部第三季发债计划显示，7月将发行二年及五年期公债各一期、8月发行一期30年公债及9月发行一期10年公债。

台湾财政部周二将标售30年期公债104/8 。路透调查显示，虽然国际债仍让寿险对长券兴趣缺缺，不过104/8是上半年最后一期长债，且发行量仅300亿台币，在补券需求带动下，预计该期公债得标利率落在2.35-2.39%间，且不排除靠向2.35%。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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