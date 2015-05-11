韩国股市：早盘反弹大涨1%，中国降息鼓舞市场人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“投资者认为，中国最新一次降息意味着全球市场仍将拥有充裕流动 性，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun说。 业务大规模布局中国的公司股价大涨，LG化学 和爱茉莉 太平洋 分别上扬3.5%和2.8%。 券商类股 以4.3%的涨幅领涨大盘。三星证券 和 大宇证券 分别跳涨7%和5%。 Meritz Securities分析师Park Sun-ho称，中国降息也加强了对韩国 未来数月也将降息的预期。“这将令利率在一段时间内维持低位，”他说 。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。