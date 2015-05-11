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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 11:56 BJT

韩国股市：早盘反弹大涨1%，中国降息鼓舞市场人气

“投资者认为，中国最新一次降息意味着全球市场仍将拥有充裕流动
性，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun说。
    
    业务大规模布局中国的公司股价大涨，LG化学 和爱茉莉
太平洋 分别上扬3.5%和2.8%。
    
    券商类股 以4.3%的涨幅领涨大盘。三星证券 和
大宇证券 分别跳涨7%和5%。

    Meritz Securities分析师Park Sun-ho称，中国降息也加强了对韩国
未来数月也将降息的预期。“这将令利率在一段时间内维持低位，”他说
。(完)

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