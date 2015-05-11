中国汇市：人民币早盘微涨周末降息影响有限，美元掉期升水则明显走低

路透上海5月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微涨，中间价略升，但整体持稳。交易员表示，周末降息对汇市影响有限，人民币逼近6.2100元的两周低点附近后续跌意愿不强，购汇盘仍忌惮该位置附近央行干预可能，短期汇价料延续横盘。

他们并表示，降息对人民币有一定的利空，但中间价表现平稳，各方并无意继续推低汇率，后市走向需等待中间价或其他信号进一步指引。

“市场还是有一定的购汇需求，但6.2100附近客盘出手意愿不强；从中间价持稳看，央行似乎也并无明显推高或者推低回落的意愿，”一中资行交易员指出，“经济越不好，人民币汇率越不会贬值，越会维持稳定，这是我们的特色吧。”

周末降息虽对即期汇率未产生明显影响，但央行降息以及未来继续降息预期明显压低境内美元/人民币掉期升水，其中一年期美元掉期升水点 跌破1,300点，创近7个半月新低。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.2091元，上日收报6.2094元。今日人民币兑美元中间价 为6.1132元，上日中间价为6.1147元。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。此次降息后，一年贷款基准利率创逾20年新低。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，降息并不必然带来人民币汇率的贬值。再次降息说明央行的货币政策不会受制于近期人民币汇率的波动，经济和汇率孰重孰轻这根本不是一个问题。利差并非是决定汇率和国际资本流动的唯一因素。

全球汇市方面，美元兑主要货币周一变动不大，因喜忧参半的美国就业数据未能激起太多买兴；英镑汇率则居高不下，此前保守党出人意料赢得英国大选。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2655/6.2705，上日尾盘为6.2685。

北京时间11:37，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2121/6.2141元，上一交易日尾盘报6.2078元。