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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 11:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，希腊债务协商的不确定性仍高

路透首尔5月11日 - 韩国韩元兑美元周一小跌，因希腊债务协商的不
确定性仍高。
    
    韩元兑美元 报1.089.9，上交易日收报1,088.3。
    
    0300GMT，6月三年期公债期货 涨0.09点，报108.94.    
    
                                  0300GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,089.9        1,088.3
    日圆/韩元       9.0891/940         9.0741
    韩国公债期货 *          108.94         108.85
    韩国综合股价指数     2,106.61       2,085.52
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)   
    
      
      
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CN]
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
   

 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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