中国新债：农发行周四将增发至多260亿元四期债，期限1/3/5/7年

路透上海5月11日 - 中国农业发展银行周一公告称，将于周四(14日)在银行间债市招标增发四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一年、三年、五年和七年。

刊登在中国货币网的公告显示，上述七年品种为该行今年第四期增发债，票面利率为3.93%；三年、五年及一年期品种为今年第9、10、11期增发债券,票面利率依次为3.99%、3.94%、3.29%。

具体发行条款如下：

2015第9、10、11期及第四期增发债

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招标规模上限 1/3年：70亿元；5/7年：60亿元

期限/计息方式 固息

招标时间 1/3年：5月14日上午10:00-11:00

5/7年：5月14日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 5月18日

起息日 1年：4月29日；3年：4月22日；5年：4月23日；7年：2月27日；

发行期 5/15-5/18

上市日 1年：5月20日；3/5/7年：5月22日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%;7年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

参看详情，可点选中国货币信息网 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)