更正-《全球市场》亚股上扬，因中国提出振兴经济措施

(更正：倒数第六段...应为德国新选项党“第五次参加地区选举并有望赢得席次”，而非“赢得该次选举的五分之一席次”))

* 中国六个月内三度降息，预料还将祭出更多措施

* 美国4月就业数据令美股获得提振

* 在3月就业数据下修后，美国公债价格亦上扬

* 油价本周开局审慎

路透东京5月11日 - 亚洲股市周一上涨，中国最新降息以提振经济的举措令投资人振奋，而此前美股则是因美国就业数据强劲而大涨。

中国周日实施六个月来第三度降息，分析师预期中国决策人士将在未来数月调降存款准备金率，并再度降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.3%，脱离周五触及的一个月低点。日股日经指数 上升1.3%，亦脱离上周所及的一个月低位。

中国股市抹去稍早跌幅，稳步走高。沪深300指数 上扬1%，沪综指 涨1.2%。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

“降息时机符合预期，降息幅度低于很多人的预期，”上海对冲基金Hongyi Investment的分析师Zhang Chen表示。

此次降息紧跟周六通胀数据之后。中国最新公布的4月通胀数据加大了围绕通货紧缩压力的担忧。

上周五美国三大股指均录得逾1%的涨幅，因美国劳工部的数据显示，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年低位5.4%。

美国4月就业报告发布后，路透调查显示多数交易商预计美联储最早在9月升息。

但据CME FedWatch，美国短期利率期货暗示，交易日预计美联储最早要到今年12月份才会升息，因一些人将聚焦重点放在3月就业岗位增幅从原来报告的12.6万下修至仅8.5万上。

“尽管单凭4月数据无法保证美国未来几个月会比预期更早加息，但目前市场有种稍获喘息的感觉，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示。

美国好坏参半的报导有助于拉抬美债收益率。美国指标10年期公债 在亚洲报2.138%，周五在美国则收在2.150%。

美债收益率上扬为美元提供些许支撑，美元周初在近期区间内游移。美元指数涨0.3%至95.108 。美元兑日圆 日内近持平在119.87，欧元兑美元 则跌约0.4%至1.1155。

德国总理梅克尔所属保守党在地方选举遭遇挫败后，欧元即告承压。在德国不来梅(Bremen)周日举行的地区议会选举当中，德国新选项党(AfD)第五次参加地区选举并有望赢得席次。

对希腊金融状况的持续担忧，以及德国贸易数据令人失望也都损及欧元。

周一稍晚，欧元区财长将召开会议，希腊政府冀望财长表示希腊谈判取得进展。财长们已排除在此次会议上解冻希腊援助金的可能，称还有许多问题未解决。

英镑兑美元 小跌约0.2%至1.5420美元，周五曾触及10周高位1.5523，因保守党在大选中意外完胜。

英国首相卡梅伦周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及，也让原本预测大选结果为几十年来最接近一次的人士感到迷惑不解。