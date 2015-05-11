企业并购：Visa正洽购前分支Visa Europe，作价或达200亿美元-彭博

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透5月8日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，全球最大信用卡及借记卡公司Visa 正在进行初步协商，收购前旗下分支Visa Europe Ltd，该交易作价可能高达200亿美元。
彭博称，协商还处在初步阶段，如果双方价格谈不拢，协商可能告吹。
Visa股价周五在纽约市场收升4.34%报69.47美元。
彭博称，讨论的价格区间介于150-220亿美元，两家公司都在与顾问进行沟通。
Visa去年表示，如果Visa Europe执行出售的选择权，那么其可能必须以超过100亿美元的价格买下总部位于伦敦的被授权商Visa Europe。
Visa Europe自2007年开始独立运营，目前是一家包含超过3,700家银行的合作组织，流通中的卡片数量超过5亿张。
Visa发言人拒绝置评，也未联系到Visa Europe予以置评。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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