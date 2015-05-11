企业并购：Visa正洽购前分支Visa Europe，作价或达200亿美元-彭博

路透5月8日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，全球最大信用卡及借记卡公司Visa 正在进行初步协商，收购前旗下分支Visa Europe Ltd，该交易作价可能高达200亿美元。

彭博称，协商还处在初步阶段，如果双方价格谈不拢，协商可能告吹。

Visa股价周五在纽约市场收升4.34%报69.47美元。

彭博称，讨论的价格区间介于150-220亿美元，两家公司都在与顾问进行沟通。

Visa去年表示，如果Visa Europe执行出售的选择权，那么其可能必须以超过100亿美元的价格买下总部位于伦敦的被授权商Visa Europe。

Visa Europe自2007年开始独立运营，目前是一家包含超过3,700家银行的合作组织，流通中的卡片数量超过5亿张。

Visa发言人拒绝置评，也未联系到Visa Europe予以置评。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)