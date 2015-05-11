重发-中国货币市场：降息后隔夜回购创逾五年新低，供给愈宽料价格低位或成常态

(重发以润饰标题)

路透北京5月11日 - 中国央行周末年内第二次祭出降息大招，银行间资金市场周一回购利率跌幅进一步扩大，隔夜利率更探创逾五年新低；加之新股申购款陆续回流，场内流动性愈发充裕。

同时，降息后同业存款利率回落明显，一年期贷款基准利率亦创逾20年新低；交易员表示，后市看来，短期资金利率或接近底部，七天回购利率维持2%-2.5%有望为常态，但亦不排除跌破2%可能，而长期利率续降仍可期。

此外，新一批新股发行在即，但机构多料扰动有限。证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。

“钱还是多，6月底之前应该都会持续宽松，不过资金价格应该是有底线的，还会下，但不会没有节制了。”北京一银行交易员称。

4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内再降息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。

在中国央行周末宣布降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌25个基点(bp)至5.05%，与降息幅度相同。

北京一券商交易员认为，通过前期央行的降准及定向投放，目前市场流动性总量扩大已较为充分，后续调控重点将落于各期限资金价格的降低。

华北一券商交易员则指出，降息亦加大人民币贬值风险，若央行出手稳定汇率，则会导致流动性部分抽水，“但从目前资金的宽松局面来看，影响应该也不会太大。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2971 1.3983 -10.12

七天 2.2173 2.2835 -6.62

14天 2.6115 2.7142 -10.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9200 1.4250 +49.50

七天 1.7150 1.5100 +20.50

14天 2.6000 1.6100 +99.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4200 1.5100 -9.00

七天 2.3500 2.3700 -2.00

14天 2.6500 2.8000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 1.3450 1.4430 -9.80

七天 2.2450 2.3340 -8.90

三个月 3.7350 3.7985 -6.35