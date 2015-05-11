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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 12:10 BJT

台湾新债：日本瑞穗证券30年美元零息债以4.7%定价--消息

路透台北5月11日 - 两位消息人士周一指出，日本瑞穗金融集团 旗下瑞穗证券将在台湾发行30年期零息美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.7%定价。

消息人士称，该债券将发行9,000万美元。

瑞穗证券今年3月首度在台湾发行30年期零息美元债。

路透暂时无法联络到瑞穗证券对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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