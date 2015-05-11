台湾债市：10年券殖利率连二日收低，因美债走多与公债发行偏少

* 下半年发债量料偏低，有助筹码稳定

* 中国降息与台湾出口不佳，今年难见升息

* 明日将标售30年公债，留意投标倍数

路透台北5月11日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周一连续第二日收低。交易员表示，因上周五德债、美债殖利率下跌，且市场预期财政部国库署下半年公债发行维持较低水准。

他们指出，中国再度降息显示经济疲弱，台湾受中国影响出口也弱于预期，在此情形下，今年难有升息机会；且下半年发债量料偏低有助筹码稳定，台债殖利率今年将陷于区间。

〞美债可能还有小短多，下半年发债量也不会大。〞一位票券商交易员说。

不过交易员指出，欧元区在低油价与货币贬值带动下，经济缓步复苏，目前只剩下日本、中国尚存有疑虑，因此利率要大幅走低的机率有限，底部正缓步向上垫高。

一证券商交易主管也表示，虽然发债量受到控制有助于筹码稳定，不过由于国际债券持续发行，殖利率要走低的空间也不大。

〞(殖利率)下方空间有限，往1.56-1.58%压力就会出现。〞他说。

交易员也提及，明日将标售30年公债104/8期 ，将关注是否全额标出，以及投标倍数多寡，藉以了解寿险业对公债长端的需求。

台湾国库署周一表示，第三季在资金可调度的情况下，规划8月发行的30年长债发行金额原则上不超过300亿台币，至于二年、五年、10年期等中短期公债每期发行量则可能落在300-400亿台币，视税收是否超征而定。国库署副署长戴龙辉接受路透电访并指出，由于5、6月有税收资金挹注，第三季资金调度相对充裕，尽管第三季公债到期还本高达2,525亿台币，但不全然举新还旧。

台湾财政部周二将标售30年期公债104/8。路透调查显示，虽然国际债仍让寿险对长券兴趣缺缺，不过104/8是上半年最后一期长债，且发行量仅300亿台币，在补券需求带动下，预计该期公债得标利率落在2.35-2.39%间，且不排除靠向2.35%。

交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在0.99-1.02%；10年增额券104/5R期 则料在1.58-1.61%。

美国公债价格上周五上涨，受助于美国4月就业数据有好有坏，这助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将要等到今年晚些时候才开始升息的预期。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.98 1.0095 1.0050-1.0150 51.5 10 104/5R -2.33 1.5900 *1.5880-1.6050 101.5 *表创该券交易以来殖利率低位

本周全球重要经济事件和数据包括：

5月11日(一):

美国5月就业趋势指数；英国央行5月利率决定；英国零售业联盟(BRC)零售销售总值；英国央行利率决定；欧元集团会议；

5月12日(二): 中国一季度国际收支平衡表(初步数)；澳洲3月房屋融资；韩国4月进出口价格、4月失业率；英国3月工业生产；美国4月联邦预算；日本3月同时指标及领先指标； 欧洲经济暨财政事务理事会会议；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话；新西兰央行发布金融稳定性报告；

5月13日(三):中国1-4月固定资産投资(不含农户) 、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月报；欧元区GDP第一季初值；法国国内生产总值(GDP)第一季初值；德国GDP第一季初值；美国进口/出口物价；美国4月零售销售；美国3月企业库存；冰岛央行公布利率决定。英国央行公布季度通胀报告；

5月14日(四)

美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)；美国核心最终需求PPI；加拿大3月新屋价格指数；菲律宾央行举行货币政策会议；欧洲复兴开发银行2015年会暨商业论坛；英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议，希腊总理和财长等发表主旨演讲；

5月15(五)

韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据；

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 104/5 1.5805

5 104/6 1.0095

3 104/1 没有成交