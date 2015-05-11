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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 12:17 BJT

路透基点：瑞安中心签署34亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，瑞安中心已经签署34亿港元五年期贷款，10家银行参贷。

牵头行兼簿记行中银香港、东亚银行、星展银行香港分行、富邦银行香港分行、恒生银行、工银亚洲和渣打银行各自承贷4亿港元。牵头行法国巴黎银行香港分行、创兴银行和大众银行(香港)各自承贷2亿港元。

消息人士称，综合收益介于150-200基点的区间。

该交易于4月30日签署，为2013年8月取得的30亿港元三年期有担保贷款提供再融资。

2013年这笔贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点，综合收益最高为265个基点。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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