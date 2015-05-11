路透基点：瑞安中心签署34亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，瑞安中心已经签署34亿港元五年期贷款，10家银行参贷。
牵头行兼簿记行中银香港、东亚银行、星展银行香港分行、富邦银行香港分行、恒生银行、工银亚洲和渣打银行各自承贷4亿港元。牵头行法国巴黎银行香港分行、创兴银行和大众银行(香港)各自承贷2亿港元。
消息人士称，综合收益介于150-200基点的区间。
该交易于4月30日签署，为2013年8月取得的30亿港元三年期有担保贷款提供再融资。
2013年这笔贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点，综合收益最高为265个基点。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
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