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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 12:20 BJT

更新版 1-日本热股：夏普称可能减资，股价一度挫跌近三分之一

这位知情人士在周末表示，在减资后，夏普还将向主要放贷方发行优先股。该知情人士拒绝透露姓名，因为相关信息尚未公开宣布。

日本媒体之前暗示，减资旨在减轻夏普的税负，因为较低的资本金可使夏普在缴税时归入中小型企业类别。

夏普周一拒绝提供更多细节，称该公司将在周四宣布新的商业计划时做出最终决定。

据另一位知情人士上月向路透表示，该计划将包括一项债转股安排，夏普的主要放贷方将向其提供17亿美元款项作为交换，夏普将承诺裁员5,000人并剥离疲弱的智能手机显示器业务。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 艾茂林/龚芳)

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