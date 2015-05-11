更新版 1-日本热股：夏普称可能减资，股价一度挫跌近三分之一

这位知情人士在周末表示，在减资后，夏普还将向主要放贷方发行优先股。该知情人士拒绝透露姓名，因为相关信息尚未公开宣布。

日本媒体之前暗示，减资旨在减轻夏普的税负，因为较低的资本金可使夏普在缴税时归入中小型企业类别。

夏普周一拒绝提供更多细节，称该公司将在周四宣布新的商业计划时做出最终决定。