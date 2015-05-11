中国债券评级：贷款逾期中澳控股主体评级降至BB，短融6月到期--中诚信

* 发行主体：中澳控股集团

* 发行量及品种：2亿元一年期短期融资券

* 评级公司：中诚信国际信用评级

* 评级调整情况：主体评级从AA-降至BB

* 债项评级从A-1降至B

路透上海5月11日 - 中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一公告称，大幅下调中澳控股集团有限公司主体评级，同时调低其发行的短融14中澳控CP001 的债项评级，而该期2亿元人民币的短融6月12日就将到期。

中诚信表示，中澳集团生产经营状况不佳，管理和财务风险很大，流动性非常紧张，偿债能力明显弱化，能够获得的外部支持有限；因此决定将中澳控股集团的主体信用等级由AA-下调至BB，并将14中澳控CP001的债项评级由A-1调低至B，并继续列入可能降级的观察名单。

中澳控股5月7日曾发布关于银行贷款等债务逾期的公告，因下游客户需求下降、市场竞争持续加剧，公司经营性现金流不足，生产性资金占压过重以及银行压缩授信等多重因素影响，中澳控股资金持续紧张，本部及控股子公司贷款本息出现逾期，到期银行承兑汇票不能按期兑付。

截至5月6日，中澳控股本部银行贷款逾期金额累计8,120.08万元，其中包括本金7,497万元，利息623.08万元。

14中澳控CP001周一最新成交收益率报在8.0004%，较上笔成交(4月20日)的6.26%大幅上行。(完)

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