投行观点：野村看好大型地产A股，给予万科和保利地产＂买入＂初始评级

路透香港5月11日 - 投行野村国际周一发表报告，看好中国房地产板块，并给予万科A股 、保利地产 ＂买入＂初始评级，因认为这些大型地产股的基本因素强劲，且目前估值便宜。

野村国际报告指，该行开始追踪大型地产A股。4月份内地30大城市的房地产销售量持续复苏，按年升18.6%，报告相信这是由于近期政策及信贷的松动所带动，且料强劲的销售增长会于今年第二季继续。

该行并对今年行业四大主要趋势作出预测：房地产投资按年增长5%；房地产销售按年升5%；房屋均价整体持稳但一线城市房价可望上涨一成；政策及信贷维持积极。

报告称，大型房地产A股在股本回报率（ROE）、资产负债表及财务成本方面的基本因素较强，且它们拥有高质素的土地储备、良好执行力及融资渠道，支持其增长的可预见度。此外，这类股份的估值便宜，2015年预测市盈率为9.5倍，相对A股平均市盈率为15.1倍及大型H股10.6倍为低。

野村国际称，随着中国房地产市场进入＂白银时代＂，行业领导者开始寻找新的盈利增长点。万科正探索多元化发展，例如物业管埋、物流地产、工业园等。至于保利地产近期亦发表＂5P战略＂，包括养老地产、绿色建筑、社区O2O、保利APP端及海外拓展。此外，未来国企改革可能为房地产股创造估值上升空间。