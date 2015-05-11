主要国家经济指标预测--5月12日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日(二) 0130 澳洲房屋融资 3月 +1.0% +1.2% 投资性房屋融资 -- -3.4% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -2.8 领先指标(较前月) -- -0.2 0830 英国工业生产(较前月) 3月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.1% 1300 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 95.20 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 508.5 513.3 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,465 赤字530 2100 韩国出口价格(较上年同期) 4月 -- -6.8% 进口价格(较上年同期) -- -17.1% 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- +0.1% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 3月 盈余20,601 盈余14,401 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月11日(一) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 4月 正4 -- 企业信心指数 正3 -- 1100 英国央行利率决定 5月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3750 -- 1400 美国就业趋势指数 5月 128.22 -- 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 4月 -1.3% -- 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 12,500.73 -- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。