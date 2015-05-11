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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--5月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值      前值    
    5月12日(二)
    0130 澳洲房屋融资                                  3月       +1.0%     +1.2%
             投资性房屋融资                                        --      -3.4%    
    0500 日本同时指标(较前月)                          3月         --       -2.8
             领先指标(较前月)                                      --       -0.2
    0830 英国工业生产(较前月)                          3月        持平     +0.1%
                     (较上年同期)                                +0.2%     +0.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.3%     +0.4%
                       (较上年同期)                              +1.0%     +1.1%
    1300 美国NFIB小企业信心指数                        4月         --      95.20
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     3月       508.5     513.3
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          4月   盈余1,465   赤字530    
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      4月         --      -6.8%
             进口价格(较上年同期)                                  --     -17.1%
    2245 新西兰食品价格指数                            4月         --      +0.1%
    2300 韩国失业率                                    4月         --       3.7%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  4月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              3月  盈余20,601 盈余14,401    
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值      预估值        
    5月11日(一)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 4月         正4        --
                          企业信心指数                             正3        --
    1100 英国央行利率决定                              5月        0.5%       0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             3750        --
    1400 美国就业趋势指数                              5月        128.22      --
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   4月        -1.3%       -- 
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月       12,500.73    -- (完)

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