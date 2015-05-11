全球金属：宝钢及Aurizon将澳洲铁矿石项目推迟18-24个月

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
瑞银大宗商品分析师Daniel Morgan称，“这是最近的趋势，目前市场供应过剩相当严重。”
Aurizon发言人Mark Hairsine表示，现在预计最早将在2019或2020年开始投产。
“项目各方在观察市场情况和项目性质同时，就如何以合理方式推进项目进展作出了一些决定，”他说。
瑞银分析师Morgan称，基于瑞银的计算模型，目前市场并不需要该矿年产3,000万吨的铁矿石，以目前铁矿石价格而言 ，这一项目的经济效益“令人担忧”。
Aurizon拒绝透露该项目的最新成本预估，但Hairsine称，成本当然与该公司去年7月所说相符，当时该公司预计能把高达46亿澳元的港口和铁路建设成本削减约40%。
Morgan称，尽管铁矿石价格低迷对宝钢及浦项钢铁有利，但继续推动West Pilbara铁矿石项目才是合理的，因为如果某家大型铁矿石生产商停止向市场供应以提高价格，这个项目就会显现作用。
他称，“保有这一选项，就会使大型铁矿石生产商守信用。”(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 郑茵)
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