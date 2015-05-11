全球金属：宝钢及Aurizon将澳洲铁矿石项目推迟18-24个月

瑞银大宗商品分析师Daniel Morgan称，“这是最近的趋势，目前市场供应过剩相当严重。”

Aurizon发言人Mark Hairsine表示，现在预计最早将在2019或2020年开始投产。

“项目各方在观察市场情况和项目性质同时，就如何以合理方式推进项目进展作出了一些决定，”他说。

瑞银分析师Morgan称，基于瑞银的计算模型，目前市场并不需要该矿年产3,000万吨的铁矿石，以目前铁矿石价格而言 ，这一项目的经济效益“令人担忧”。

Aurizon拒绝透露该项目的最新成本预估，但Hairsine称，成本当然与该公司去年7月所说相符，当时该公司预计能把高达46亿澳元的港口和铁路建设成本削减约40%。

Morgan称，尽管铁矿石价格低迷对宝钢及浦项钢铁有利，但继续推动West Pilbara铁矿石项目才是合理的，因为如果某家大型铁矿石生产商停止向市场供应以提高价格，这个项目就会显现作用。

他称，“保有这一选项，就会使大型铁矿石生产商守信用。”(完)