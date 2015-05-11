汽车产业：菲亚特执行长称与特斯拉及苹果执行长会面

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
马尔基翁内拒绝透露这些会晤的更多细节。
尽管苹果和谷歌开发电动车和自驾车的动作带来潜在竞争威胁，但各汽车制造商都在思考与苹果和谷歌的潜在合作。
大牌汽车制造商的首席执行官会晤特斯拉汽车高管的情况并不多见，目前特斯拉汽车与知名制造商没有太多合作。
在提到菲亚特持股10%的跑车制造商法拉利进行首次公开发行(IPO)的计划时，马尔基翁内表示，预计会在第三季度进行。
他还承诺，菲亚特克莱斯勒会强力进军豪华运动型车(运动休旅车，SUV)领域。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 白云)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。