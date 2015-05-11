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市场报道 | 2015年 5月 11日 星期一 13:27 BJT

汽车产业：菲亚特执行长称与特斯拉及苹果执行长会面

马尔基翁内拒绝透露这些会晤的更多细节。

尽管苹果和谷歌开发电动车和自驾车的动作带来潜在竞争威胁，但各汽车制造商都在思考与苹果和谷歌的潜在合作。

大牌汽车制造商的首席执行官会晤特斯拉汽车高管的情况并不多见，目前特斯拉汽车与知名制造商没有太多合作。

在提到菲亚特持股10%的跑车制造商法拉利进行首次公开发行(IPO)的计划时，马尔基翁内表示，预计会在第三季度进行。

他还承诺，菲亚特克莱斯勒会强力进军豪华运动型车(运动休旅车，SUV)领域。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 白云)

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