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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 13:41 BJT

日本债市：公债价格上涨，追随美债涨势

当日涨跌 上日

最新报价(基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005% 五年期公债 0.095% -0.5 0.100% 10年期公债 0.390% -2.0 0.410% 20年期公债 1.165% -1.5 1.180% 30年期公债 1.430% -0.5 1.435% 10年期公债期货 <0#JGB:> 147.17 +0.20 146.97

注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 白云)

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