台湾股市：连五日收黑，受营收与季报担忧拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月11日 - 台湾股市周一开高收低，连续第五日收黑。分析师指出，虽然中国降息激励台股随亚洲股市普遍开高，不过投资人担忧4月营收与第一季季报存在高度不确定性，逢高出脱持股令指数收黑。
日盛投顾协理钟国忠表示，今日是4月营收最后公布日，且本周五前企业要公布第一季季报，投资人担心营运数字可能隐藏汇损等不确定因素，纵然股市开盘上涨，但反而成为出脱良机。尤其中小型股聚集的柜买中心成为重灾区，终场柜台指数 重挫2.03%。
〞第一季财报要公布了，市场相当敏感。〞他说。
不过钟国忠认为，今日大盘加权股价指数 跌至9,630点季线附近，吸引长线的投资盘逢低承接，成交量突破五日均量约920亿台币。由于今年以来，台股季线都未遭跌破，短线指数区间应该会在9,600-9,800点间整理。
大盘加权股价指数 收报9,663.72点，跌0.29%；今日成交初值 为957.61亿台币，上交易日修正后为847.11亿。
本地时间13:49，亚太明晟(除日本)指数 升0.34%；香港恒生指数 升0.53%；上证综合指数 升2.04%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。