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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 13:55 BJT

台湾股市：连五日收黑，受营收与季报担忧拖累

路透台北5月11日 - 台湾股市周一开高收低，连续第五日收黑。分析师指出，虽然中国降息激励台股随亚洲股市普遍开高，不过投资人担忧4月营收与第一季季报存在高度不确定性，逢高出脱持股令指数收黑。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日是4月营收最后公布日，且本周五前企业要公布第一季季报，投资人担心营运数字可能隐藏汇损等不确定因素，纵然股市开盘上涨，但反而成为出脱良机。尤其中小型股聚集的柜买中心成为重灾区，终场柜台指数 重挫2.03%。

〞第一季财报要公布了，市场相当敏感。〞他说。

不过钟国忠认为，今日大盘加权股价指数 跌至9,630点季线附近，吸引长线的投资盘逢低承接，成交量突破五日均量约920亿台币。由于今年以来，台股季线都未遭跌破，短线指数区间应该会在9,600-9,800点间整理。

大盘加权股价指数 收报9,663.72点，跌0.29%；今日成交初值 为957.61亿台币，上交易日修正后为847.11亿。

本地时间13:49，亚太明晟(除日本)指数 升0.34%；香港恒生指数 升0.53%；上证综合指数 升2.04%。(完)

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