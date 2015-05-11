《市场热谈》中国利率市场化冲向终点，参赛银行姿态各异然成竹在胸

作者 李铮

路透北京5月11日 - 距离最近一次降准不足一月，中国央行即宣布年内第二次降息，且将存款利率浮动上限扩大至1.5倍，释放出年内将完成利率市场化最明确的信号。不过，此次商业银行并未大面积用足上调权限，显示大小银行虽竞争激烈但秩序井然，为央行最终放行利率市场化添足了信心。

这其中有市场自身因素，但也有监管层的有意引导。据消息人士透露，央行降息后，部分省市中心支行也及时根据地区金融环境，结合商业银行自身定价水平和定价能力，对实际存款利率上浮的操作进行了指导，"一浮到顶是央行不希望看到的，当然银行自身也并非都需要这么做"。

“央行发布利率上浮倍数，是利率市场化的预演预热，给市场信号，并非实操。没有一步放开浮动上限，体现渐进和稳健的思路，预计央行会观察放大到1.5倍后的情况，再决定下一步是否放开存款利率上限。”一位接近央行的权威人士称。

央行研究局首席经济学家马骏表示，存款利率上限直接从基准利率的1.3倍扩大到1.5倍，主要考量是防止“诱导性上浮”。换句话说，如果仅仅将上限扩大到1.4倍，一些自主定价能力有限的银行的存款定价就可能被“诱导”到这个上限，对本来已经形成的融资成本下行的趋势产生不利的影响。

而将上限直接调到1.5倍，拉开上限与市场均衡利率水平的距离，更有可能降低一些金融机构将存款利率”一浮到顶”的冲动。

此次降息后，一年期贷款基准利率降至5.1%，创逾20年新低，中长期贷款亦是历史低位；一年期存款基准利率降至2.25%，为2004年以来最低，持平于2009年应对国际金融危机期间的利率水平。

金融时报周一引述央行研究局局长陆磊称，当前利率市场化已经到了最后一步，从存贷款市场情况看，完全放开存款利率上限的时机、条件已经成熟。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍.

此前，央行已于2014年11月重启时隔两年后的首次降息。今年3月，央行又一次降息。

**银行存款利率分化料进一步加剧**

对比过往存款利率上浮后的市场表现，是次降息，存款利率继续上浮的商业银行明显减少。

路透对5月11日部分商业银行存款利率调整情况的初步统计显示，五大行除活期利率不变之外，各家银行各期利率几乎均下降0.25，唯建行三个月、半年、一年的存款利率下调0.35%。

股份行的存款差异显现，不同档次的存款利率浮动区间从1.1倍—1.3倍不等。以整存整取三年期为例，民生银行、平安银行、华夏银行的存款利率水平比较高。招行各期存款利率接近大行水平。值得一提的是，民生银行下调五年期存款利率0.65个百分点，三年期存款利率0.55个百分点，为此次降息后存款利率长端下调幅度最大的银行。

另外，城商行活期利率水平普遍高于股份行，但调整表现不一。如南京银行定期上浮40%，活期存款上浮10%，通知存款上浮20%；而宁波银行存款利率水平在降息后暂没有进行调整，依然按照央行本次降息前的标准。

华东一家城商行行长表示，“我们有收到（央行）中心支行的口头意见，不要一浮到顶，大家行动都比较一致的，在基准利率上做小幅调整，基本没怎么变。”

他并指出，各期限存款利率的上限均比降息前不同程度上升，接下来存款利率分化将进一步加剧，这次存款基准利率下降和存款利率浮动区间扩大的最终结果有可能是存款利率稳中略升。

交通银行金融研究中心高级研究员鄂永健分析，此前存款利率浮动区间1.3倍时，银行存款利率几乎都没有一浮到顶，小银行上浮幅度大，此次扩大浮动区间，没有上浮到顶的情况，但同业竞争压力致银行利率水平分化是必然。