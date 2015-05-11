澳洲经济：澳洲将打击30家跨国公司的避税行为

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月11日 - 澳洲政府周一宣布对30家跨国企业的避税行为展开打击，可能迫使这些企业在明年之前重组业务。
“这些企业把在澳洲赚取的利润转移到不征税或税率很低的地区，”澳洲国库部长霍基在堪培拉对记者表示。
他拒绝透露哪些公司是打击目标，但他表示，“涉及哪些公司是很明显的。”今年稍早，谷歌 、苹果 和微软 披露遭到澳洲税务局的调查。
澳洲加入到英国行列，打击全球科技巨头的避税行为，尤其是把利润从高税国家转移到新加坡和瑞士等税负较低国家的做法。
谷歌、苹果和微软的澳洲子公司均否认有逃税行为。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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