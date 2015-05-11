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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 14:02 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国降息刺激股市上扬

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* 新西兰元兑美元跌1.5%，澳元兑新西兰元涨0.84%，欧元兑美元跌0.62%，美元兑坡元涨0.53%

* 日本股市日经指数上涨1.25%，中国股市沪综指涨2.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.31%，美国10年期公债收益率报2.1352%，布兰特原油期货涨0.14%

* 中国进行六个月内的第三次降息

* 希腊总理预测债务谈判结局美满，欧元集团主席称谈判有进展

* 赢得英国大选的卡梅伦将介绍欧盟战略

* 欧洲汇市开盘概况：r.reuters.com/dec27t

(完)

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