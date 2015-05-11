《汇市简讯》新西兰元/美元未见反弹不利后市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0551GMT * 新西兰元/美元触及新低0.7372美元 * 降息预期增强以及停止单遭触发，使新西兰元/美元今日受到打压 ，跌幅1.5% * 市场目前认为6月降息机率为46%，高于上周五的28% * 今日波动貌似反应过度，但方向肯定没错 * 市场做空新西兰元，导致新西兰元今日全线大幅下挫 * 新西兰元/美元很多关键支撑位失守，下一重要支撑水平0.7310-2 0(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。