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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 14:10 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元未见反弹不利后市

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    *  新西兰元/美元触及新低0.7372美元
    *  降息预期增强以及停止单遭触发，使新西兰元/美元今日受到打压
，跌幅1.5%
    *  市场目前认为6月降息机率为46%，高于上周五的28%
    *  今日波动貌似反应过度，但方向肯定没错
    *  市场做空新西兰元，导致新西兰元今日全线大幅下挫
    *  新西兰元/美元很多关键支撑位失守，下一重要支撑水平0.7310-2
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