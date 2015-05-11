新兴汇市：多数亚洲新兴货币下跌，受中国降息影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡5月11日 - 多数新兴亚洲货币周一走软，中国降息令人更加预期本地区其它国家也可能跟进放松政策，应对全球经济放缓局面。
美元全面延续涨势，让亚洲货币面临更大压力。欧元 走软，今日希腊与欧元区财长将讨论希腊债务问题。
印度卢比 逆势上涨，受该国股市的强劲表现提振。
泰铢 一度跌至33.58，创下2009年10月来最低，之前的两周外国投资者在该国股市卖超，总计卖超96亿泰铢。
坡元 下跌，因宏观基金和银行间投机客抛售坡元。海外基金则出脱韩元。
马币(林吉特) 小跌，马来西亚3月工业生产数据好于预期，帮助马币短暂转升。
中国央行周日宣布降息，为六个月来第三次降息。
澳新银行(澳盛银行)资深外汇策略师Khoon Goh说：“我觉着这并非必然利好亚洲货币。市场将把中国降息看作是该地区货币政策继续放松的举措。”
“增长一直让人失望...我认为增长担忧主导市场，这将导致美元兑亚洲货币面临买盘。”
对于上周五的美国非农就业数据，亚洲货币的反应不大。
坡元兑美元跌破技术支撑位1.3343，此为上周升势的76.4%回档位。
分析师表示，若此回档位被清除，坡元或将跌至5月5日以来的低点1.3381，下一目标水准是1.3400-1.3410。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.92 119.85 -0.06 -0.22 119.66
坡元 1.3346 1.3285 -0.46 -0.64 1.3260
台币 30.722 30.765 +0.14 +3.24 31.718
韩元 1090.26 1088.30 -0.18 +0.83 1099.30
泰铢 33.56 33.47 -0.27 -1.97 32.90
菲律宾披索 44.59 44.62 +0.07 +0.29 44.72
印尼卢比 13120.00 13125.00 +0.04 -5.64 12380.00
印度卢比 63.83 63.94 +0.17 -1.25 63.03
马币 3.6000 3.5965 -0.10 -2.88 3.4965
人民币 6.2087 6.2094 +0.01 -0.08 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/王洋/王颖; 审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)
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