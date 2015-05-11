《中国债市每日综述》降息后收益率曲线陡峭化，资金支撑下短券活跃

* 央行降息及幅度符合预期，整体未见强烈反响

* 现券收益率短跌长升，曲线趋陡峭化

* IRS整体略跌，亦呈陡峭化走势

* 资金供给继续充裕，隔夜回购创逾五年新低

路透上海5月11日 - 中国央行年内二度降息，银行间债市周一现券长短端品种现分化，长端收益率小幅反弹，而短券在活跃交投下收益率略有下行；利率互换(IRS)整体略跌，与现券相仿，曲线亦呈陡峭化走势。

交易员表示，本次降息时机及力度总体在预期之内，债市未见强烈反响。考虑到当前经济基本面未有明显好转，资金利率或仍维持低位，预计后市短券表现将好于长端，收益率曲线将进一步陡峭化。

上海一券商交易员称，长端现券对降息消息并不敏感，“10年国开债(150210)收益率比上周五的位置涨了3个(基)点，一方面是前期已经price in(价格反映预期)比较多了，另一方面降息25个bp可能不及部分机构的预期。”

华南一银行交易员提到，今日短端利率债更受青睐，而长债走势则暂不明朗，因市场对经济基本面何时触底存在分歧，“宽松的资金面支持下，(短券)套息交易还是比较安全的.”

中国央行周日宣布，自周一（11日）起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。

剩余期限近三年的国开行150207券最新成交收益率 在3.56%，上日尾盘为3.58%。剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.8400/3.8200%，上日尾盘为3.8300%/3.7900%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.665元，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1509 收报97.320元，较上日结算价下跌0.20%。

**隔夜回购利率创逾五年新低**

银行间资金市场周一回购利率跌幅进一步扩大，隔夜利率更创逾五年新低；加之新股申购款陆续回流，场内流动性愈发充裕。同时，降息后同业存款利率回落明显。

交易员表示，后市看来，短期资金利率或接近底部，七天回购利率维持2%-2.5%有望为常态，但亦不排除跌破2%可能，而长期利率续降仍可期。

此外，新一批新股发行在即，但机构多料扰动有限。证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。

“钱还是多，6月底之前应该都会持续宽松，不过资金价格应该是有底线的，还会下，但不会没有节制了。”北京一银行交易员称。

在中国央行周末宣布降息后，全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 周一下跌25个基点(bp)至5.05%，与降息幅度相同。

北京一券商交易员认为，通过前期央行的降准及定向投放，目前市场流动性总量扩大已较为充分，后续调控重点将落于各期限资金价格的降低。